'No se va a acusar a nadie por creencias': PGJ sobre policías acusados de violación

La Procuraduría General de Justicia de la ciudad (PGJ-CDMX) precisó que no van a señalar o acusar a nadie en base a creencias, por lo que hasta el momento no hay un avance significativo, no detenidos en el caso de la joven de 17 años que presuntamente fue violada por cuatro policías en la alcaldía de Azcapotzalco.

En conferencia de prensa, el vocero de la Procuraduría, Ulises Lara, expuso que no están encubriendo a nadie, pero no hay elementos suficientes para acusar a ningún policía por este caso.

“No tenemos un imputado directo en este proceso, nos han preguntado si fueron algunos, se han señalado a algunos, pero aquí se necesitan pruebas de que fueron ellos. Se practicaron todos los estudios, no hemos sido omisos, pero no vamos a poder señalar a nadie por el simple hecho de una creencia, nosotros debemos hacerlo en base a pruebas y eso es lo que estamos haciendo… como lo hemos señalado, no vamos a fabricar a ningún probable responsable sin elementos, pero tampoco estamos encubriendo a nadie”, expuso.

En este sentido, insistió en que es indispensable la presencia de la joven para poder integrar una carpeta de investigación sólida, aunque precisó que la Procuraduría respetará los tiempos de recuperación emocional de la adolescente, quien decidió abandonar el caso debido a las filtraciones que se hicieron del mismo.

De igual forma, apuntó que se solicitó la intervención de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX para que verifique la actuación de la PGJ en este caso.

Sobre los daños causados al edificio de la Procuraduría durante una protesta de colectivos feministas, refirió que se trató de una provocación y que se inició una carpeta de investigación por daños. Ulises Lara sostuvo que la Procuraduría se encuentra abierta al diálogo, aunque rechazaron la violencia como forma de manifestación.

Al respecto, el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta, destacó que los policías señalados no se encuentran en servicio, sino que están concentrados y disponibles para cualquier dirigencia que requiera la PGJ.

Asimismo, indicó que no levantará cargos por la agresión con brillantina que sufrió ayer por parte de un grupo de feministas que se manifestaban afuera de la SSC.

"No, no voy a presentar cargos porque creo que al final del día lo que importa es llegar a la verdad, aquí hay un compromiso del Gobierno de que las causas sean atendidas, y aquí la causa nos parece legítima, quiero insistir en eso, las formas no lo fueron pero no, ya lo consulté con la Jefa de Gobierno, yo le expresé mi opinión y ella me avaló en ese sentido, yo no voy a presentar ningún cargo, el tema de la Procuraduría es otra cosa me parece que ahí hubo daños de otro tipo, pero yo no voy a presentar cargos", señaló.

