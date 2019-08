Banorte restablece sus servicios de Banco Móvil y Call Center tras falla

Grupo Financiero Banorte informó que luego de presentar fallas en su servicio de Banco Móvil y Call Center, todos sus servicios quedaron restablecidos.

Usuarios en redes sociales reportaron fallas en la aplicación móvil de Banorte, pues no permite el acceso y en algunos casos las cuentas aparecieron en ceros.

Cuentahabientes señalaron que no podían realizar compras, cargos, retiros, ni transacciones y pidieron a la entidad bancaria dar solución a la falla generalizada que comenzó desde la noche del martes.

@Banorte_mx sus líneas saturadas, su aplicación no sirve en estos momentos, quise pagar pues tenía fondos y me rechazaron la tarjeta, voy al cajero y me la vaciaron, alguien me puede contestar si es falla general? Es mi segundo twet!!!

— Assasin (@yhuye) August 14, 2019