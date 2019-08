Asaltan la casa de Carlos Ahumada en CDMX

La casa del empresario Carlos Ahumada ubicada en San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón, fue asaltada la tarde de este domingo.

En entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva, Ahumada Kurtz denunció el hecho y afirmó que los asaltantes se llevaron documentos y un par de cajas fuertes.

"Es muy lamentable que una vez más hayan atentado contra mi familia, ojalá que las autoridades puedan esclarecer el hecho y dar con los responsables", dijo el empresario, quien fue liberado este domingo luego de estar dos días preso en Argentina.

Ahumada calificó el robo como "algo muy raro" debido a que sustrajeron las cajas fuertes, pero dejaron objetos de valor como relojes "que estaban a la vista".

Sobre su detención efectuada el viernes en Argentina, Ahumada aclaró que la carpeta de investigación fue realizada en la administración pasada por la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, y el abogado Juan Collado.

Detalló que durante la administración de Enrique Peña Nieto también se abrió una carpeta de investigación contra su esposa, Cecilia Gurza, "por un supuesto fraude fiscal de 2011. Esta administración ha continuado esa investigación y mi esposa recibió un citatorio y se presentó ante el Ministerio Público el 29 de julio".

"Es alarmante porque el caso de mi esposa le cayó al juez, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna. El juez fijó de manera rapidísima la audiencia el 6 de agosto para que Cecilia compareciera ante él, pero ella no fue porque su estado de salud es muy delicado", señaló y agregó que no saben si en qué terminó la audiencia o si se le vinculó a proceso o no.

Un juez en Argentina ordenó este domingo la liberación inmediata del empresario Carlos Ahumada a sólo dos días de haber sido detenido por presunto fraude fiscal, después de que su defensa presentara como prueba el acta de cierre de la auditoría de diciembre sobre el ejercicio fiscal 2012.

