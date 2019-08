Ven difícil que todas las mujeres sean escuchadas en diálogo planteado por la CDMX

Será difícil que las voces de todas las mujeres sean escuchadas en las mesas de trabajo, talleres y foros abiertos a los que convocó este lunes el gobierno capitalino, coincidieron algunas feministas.

Sin embargo, confiaron en que se logre alcanzar el mayor consenso posible para que los programas integrales de prevención, atención, sanción y acceso a la justicia para las niñas, jóvenes y mujeres, que saldrán de estas mesas, sean efectivos y exista cero impunidad.

Para la presidenta del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, María de la Luz Estrada, la convocatoria para las mesas de trabajo deben ser amplias y abiertas para todas, pero sólo las más expertas deben de participar.

“Ya para trabajar mesas técnicas, ahí sí tienes que ver la expertiz de cada quien, ahí es por expertiz: quienes son buenas para violencia, las que acompañan casos de violencia y que puedan dar propuestas para que se tengan resultados, porque de lo contrario no habría un buen resultado. Me preocupa que ya hoy estén convocando a mesas y que no se sepa bajo qué metodología se va a hacer”, expuso a Publimetro.

Recordó que en otros tiempos ya han existido a mesas de este tipo que no han tenido un buen resultado por la falta de expertiz de ciertas panelistas; sin embargo, confió en que esta vez se harán las cosas de manera correcta.

“Entiendo que la autoridad quiere generar espacios de diálogo para poder canalizar las molestias, me parece adecuada la declaración de la jefa de gobierno de no criminalizar la protesta… pero nosotros volvemos a hacer un llamado para que se decrete la alerta de género en la CDMX, la jefa de gobierno sí puede decretarla y esta es una de las peticiones de los colectivos”, sostuvo.

Con tecnología acercar a más mujeres

En tanto, Sandra Barrón, quien ayer asistió a la primer mesa de trabajo con la jefa de gobierno y quien se define como feminista abolicionista, es decir, que cree en la abolición de la prostitución, pornografía y de los vientres de alquiler, refirió que será difícil que todas las mujeres tengan voz en este diálogo, pues tan sólo en la ciudad existen más de cuatro millones, por lo que sugirió a sus compañeras organización.

“Debe haber organización por parte de las mujeres y por parte de las organizaciones feministas, y yo espero que sí existan acciones concretas a las que le tengamos que dar seguimiento. Por ejemplo, ayer le exigimos a la jefa de gobierno sanciones a todos los responsables por las omisiones y los malos manejos en el caso de la joven de Azcapotzalco”, apuntó.

En este sentido, precisó que le solicitó al titular de la Agencia Digital de Información Pública, José Merino, utilizar una plataforma digital para realizar una consulta participativa a niñas y mujeres que quieran aportar su granito de arena a estos diálogos y programas en contra de la violencia de género.

A su vez, la coordinadora del Programa de Asuntos de Género de la Universidad Iberoamericana, Elvia González del Pliego, indicó que la administración capitalina ya debe tener identificadas a las principales organizaciones que deben de participar en estos foros.

De igual forma, apuntó que las mujeres ya están cansadas y frustradas por la impunidad que viven a diario, por lo que decidieron alzar la voz y salir a marchar.

La gota que derramó el vaso -dijo- fueron las declaraciones poco favorables de la jefa de gobierno al llamar provocación a las protestas. “Claudia recapacito, se dieron cuenta del hartazgo y furia por todo esto que está sucediendo, errar es de humanos, la jefa de gobierno se equivocó con la declaración, pero ahora reaccionó y se abrió al diálogo”, señaló.

