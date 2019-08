Termina la crisis del barco humanitario Open Arms en Italia

La Fiscalía de Agrigento (Sicilia) ordenó este martes la incautación del barco humanitario español "Open Arms" y el desembarco inmediato de los alrededor de 90 migrantes que siguen a bordo en el puerto de Lampedusa (Italia).

Esta decisión ocurre el mismo día en que renuncia el primer ministro Giuseppe Conte a la coalición de Gobierno en Italia, tras la moción de censura presentada por el ministro del Interior, Matteo Salvini, el principal opositor a que el barco español desembarcara en territorio italiano.

Más de 19 días ha estado a la deriva el barco Open Arms frente al puerto de Lampedusa. A pesar de la exigencia de organismos internacionales por atender a los migrantes abordo, el gobierno italiano cerró sus puertos e indicó que otros países podrían hacerse cargo, incluyendo a España.















Publicidad















Este mismo martes se informó que nueve migrantes a bordo del Open Arms se lanzaron al agua para llegar nadando a Lampedusa, ubicada a unos 800 metros de donde el barco español permanecía varado.

“Nueve personas se han lanzado al agua intentando llegar a la desesperada a la costa de Lampedusa. Nuestros socorristas y guardacostas italianos están intentando rescatarles. La situación está fuera de control", escribió la ONG española en sus redes sociales, donde también publicó un vídeo en el que se ve a varias personas con chalecos salvavidas en el agua.

Los nueve migrantes fueron rescatados del agua y llevados a tierra, a la isla de Lampedusa, desde donde probablemente serán devueltos al barco, indicaron medios locales italianos.

Tras 19 días, desembarcaremos hoy en Lampedusa. Se incautará el barco temporalmente, pero es un costo que Open Arms asume para asegurar que las personas a bordo puedan ser atendidas. Consideramos indispensable priorizar su salud y seguridad en esta emergencia humanitaria – Oscar Camps, fundador de Open Arms"

Open Arms ahora permanecerá al menos dos semanas en Italia

El fiscal de Agrigento (del que depende Lampedusa), Luigi Patronaggio, tomó la decisión después de subir a bordo de la nave española acompañado de varios médicos para verificar el estado de los migrantes y la situación que reina a bordo, descrita por la tripulación como desesperada.

Según fuentes del procedimiento consultadas por Efe, el fiscal ha tomado esta decisión a instancias de la organización al amparo del artículo 328 del Código Penal que castiga con entre seis meses y dos años al funcionario público que haya omitido su deber que "por razones de justicia o de seguridad pública, o de orden público o de higiene y salud, debe ser cumplido sin retraso".

Migrantes saltan al mar desde el barco Open Arms, en Italia Los migrantes que quedan a bordo del barco están amenazando con tirarse también

El Open Arms tendrá ahora que quedar dos semanas en Italia en el marco de esta investigación.

Esta Fiscalía investigaba un presunto delito de secuestro de personas, no dirigido contra nadie en concreto, para determinar por qué no han podido desembarcar a los migrantes en Italia a pesar de que un tribunal tumbó la orden del ministro del Interior, el ultraderechista Matteo Salvini, de que el barco no entrara en aguas territoriales de este país.

Patronaggio voló urgentemente a Lampedusa esta mañana en helicóptero ante la grave situación que se desató cuando unos 15 migrantes se lanzaron al mar tratando de alcanzar a nado la costa, una situación que calificó de "explosiva".

Buque militar español se dirigía al rescate del Open Arms

Un buque de la Armada española zarpó este martes desde la base naval de Rota (sur) para acompañar al barco Open Arms hasta España y desembarcar al centenar de personas rescatadas en el mar.

El envío de un navío militar hasta la isla italiana de Lampedusa fue decidido por el Gobierno español a fin de intentar poner fin a la crisis generada por la negativa de Italia a permitir el desembarco de los inmigrantes y el rechazo del Open Arms a viajar hasta España por razones de seguridad.

Open Arms aceptaría viajar a España si recibe asistencia "Open Arms" reiteró los motivos que les llevaron a rechazar ayer la oferta española, alegando la imposibilidad de asumir varios días más de travesía con 107 personas en condiciones extremas.

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se mostró convencido de que el envío del buque para escoltar al Open Arms "resolverá esta misma semana la emergencia humanitaria".

En un mensaje en Twitter, Sánchez aseguró que el buque "está listo" para navegar hacia Lampedusa y "asistir al Open Arms y sus ocupantes".

"Acompañará a la embarcación hasta el puerto de Palma, en Mallorca. Con esta medida España resolverá, esta misma semana, la emergencia humanitaria", añadió Sánchez.

Cronología: La tragedia del Open Arms

30 de julio: El Open Arms sale al mar desde el puerto de Lampedusa, en su misión 65ª en el Mediterráneo central, donde no hay ninguna ONG de salvamento

1 de agosto: Rescatan a 55 personas cerca de las costas libias. Entre los rescatados hay 16 mujeres, una de ellas embarazada, y dos bebés mellizos de nueves meses.

2 de agosto: Segundo rescate: 69 personas con "signos de violencia", entre ellas dos niños y dos mujeres embarazadas. Los rescatados a bordo suman ya 124.8 de agosto: El barco cumple una semana en el mar con 121 personas rescatadas a bordo y sin un puerto seguro al que dirigirse. Salvini insiste en que se encuentra en aguas internacionales y en que "es responsabilidad de Madrid".

9 de agosto: El actor Richard Gere lleva comida hasta el barco con una embarcación de recreo y una pancarta: "No están solos".

10 de agosto: El Open Arms rescata a otras 39 personas durante la madrugada, por lo que el número de migrantes a bordo vuelve a ascender hasta los 160. Malta reconoce que el rescate se ha producido en aguas bajo su "responsabilidad" y ofrece hacerse cargo de estos 39, pero no del resto.

14 de agosto: Un tribunal italiano del Lazio autoriza al Open Arms a entrar en aguas italianas. Sin embargo, Salvini asegura que volverá a prohibir el desembarco, y de hecho lo impide.

15 de agosto: El barco fondea en aguas italianas frente a la isla de Lampedusa, pero sin permiso para desembarcar. El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, critica a Salvini por su "enésima deslealtad".

Al final del día, España y otros cinco países (Francia, Alemania, Rumanía, Portugal y Luxemburgo) se comprometen a acoger a los migrantes. Pero esto no hace cambiar de idea a Salvini, que mantiene su postura.

Italia ordena el desembarco de los 28 niños que están en el "Open Arms" El fundador de Open Arms, Oscar Camps, lanzó un llamamiento desesperado para que Italia permita desembarcar a los migrantes

16 de agosto: El Open Arms ya lleva 15 días en el mar sin poder tocar puerto. A las nueve personas evacuadas el día anterior se suman otras cuatro por las mismas causas, con lo que el barco quedan 134 rescatados.

17 de agosto: El buque se declara "en situación de necesidad" y no garantiza la seguridad a bordo. Posteriormente, y pese a las reticencias de Salvini, Italia permite el desembarco de los 27 menores no acompañados. A bordo quedan 107 personas.

18 de agosto: Varias personas saltan por la borda en un intento desesperado por llegar a tierra y tienen que ser rescatadas.

En Publimetro TV

Los Kayakistas graban el magnífico colapso de un glaciar en Alaska