¿Qué tan graves son los incendios forestales en el Amazonas en Brasil?

La selva del Amazonas, cuyo 60% de extensión está principalmente en Brasil, vive una de sus crisis más graves en los últimos años a causa de incendios forestales.

A nivel nacional, Brasil registró 71 mil 497 focos de incendio entre enero pasado y las tres primeras semanas de agosto. Este es es el mayor número de incendios para un periodo similar en los últimos siete años.

Además, según los cálculos del organismo, del total de focos de incendio registrados hasta el 18 de agosto, 38 mil 228, es decir el 52.5 %, fueron detectados en estados de la Amazonía, la mayor selva tropical del mundo.

El número de focos de fuego en lo que va de este año es 83% superior al del mismo período de 2018, de acuerdo con los datos divulgados por el estatal Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE), que contabiliza los incendios con la ayuda de imágenes de satélite.

Esta es una de las principales preguntas que se hace la sociedad brasileña. La organización no gubernamental Instituto de Pesquisa Ambiental de la Amazonía (Ipam), informó en un comunicado que el aumento de los incendios y el crecimiento de los focos de fuego se asocia a "la deforestación promovida por hacendados" y no por la sequía.

"El número de focos de calor registrado en la Amazonía ya es en un 60% superior al de los últimos tres años y ese pico tiene relación con la deforestación y no con una sequía más fuerte como podría suponerse", denunció la organización.

"Si la sequía no explica los actuales incendios, el regreso de la deforestación de la selva sí lo hace. El fuego es normalmente usado para limpiar el terreno después de la deforestación", agregó el Ipam en su comunicado. Además, indicó que los incendios provocados por agricultores y criadores de ganado pueden salir del control.

From the other side of Earth, here’s the latest on the Amazonia fires 🌳

Produced by @CopernicusEU’s atmosphere monitoring service, it shows the smoke reaching the Atlantic coast and São Paulo 🇧🇷

DATA HERE▶️https://t.co/Q6qzFdPfIT pic.twitter.com/aJKU2YwRpJ

— WMO | OMM (@WMO) August 20, 2019