PRD inicia transición a Futuro 21 para hacer frente al gobierno de AMLO

Futuro 21, organización impulsada por el PRD que congregará a políticos disidentes de otros partidos políticos, realizó su primera asamblea nacional este sábado, con un mensaje en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Destacó el pronunciamiento que hizo el ex priista y ex rector de la UNAM, José Narro Robles, quien aseguró que "preocupa reconocer que México no va bien, que el camino que seguimos no es el conveniente, que las cosas incluso pueden ir peor”.

Una nueva formación política debe ser progresista y tener en el centro de su interés a los más necesitados, excluidos del progreso, a los pueblos originarios, con quienes, como país, tenemos una deuda secular: @JoseNarroR #Futuro21 pic.twitter.com/dx5m2F8L2l — PRD (@PRDMexico) August 24, 2019

"¡No, así no presidente! Permitir que se transgreda la realidad, renunciar a la verdad y tolerar que se gobierne desde la falacia y el rencor deterioran la convivencia colectiva”, dijo Narro en su discurso, donde también destacó que en México “existe la posibilidad de zanjar algunos de los problemas que nos han acompañado a lo largo de la historia”.

Narro Robles, quien renunció a su militancia en el PRI en junio pasado, resaltó que la tarea primordial de quien gobierna es unir a la población en un solo proyecto de país. "Los políticos que dividen, se escinden de una parte de esa población y, en consecuencia, se rezagan y dificultan en progreso", añadió.

Queremos que esta lucha tenga tecnología y estrategia. Nos oponemos a la militarización del país, los militares deben defender la seguridad nacional, exigimos la capacitación policiaca: @TVale2012 #Futuro21 pic.twitter.com/P3oCEWoang — PRD (@PRDMexico) August 24, 2019

En la asamblea también se presentó el Manifiesto por la República, que leyó la coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña. Cómo se lo adelantó El Universal, el documento de 12 resolutivos se pronunció en contra de "un presidencialismo autoritario, la amenaza al Estado laico y la creación de clientelas electorales a partir de la entrega de programas sociales”.

En su oportunidad, la periodista Tere Vale aseguró que una verdadera oposición política debe estar “contra todo liderazgo mesiánico que pretenda meter al país en una camisa de fuerza”, y destacó que no por ser oposición del gobierno “se es conservador, neoliberal o parte de la mafia del poder”.

Se trata de dar vida a una nueva fuerza política superior, liberal y socialdemócrata. #Futuro21 tendrá en la mira lograr la mayoría en la Cámara de Diputados en 2021. Se trata de superar la enfermedad del populismo: @g_quadri pic.twitter.com/K2yhrnOFUb — PRD (@PRDMexico) August 24, 2019

"El austericidio está llevando a nuestro país a una situación inaceptable, los recortes a rajatabla han provocado desabasto de medicamentos y vacunas […] ¡Ni Ley Bonilla, ni Ley Garrote, ni Ley de Extinción de Dominio! Rechazamos que la moral de un solo individuo se imponga como dogma", sentenció.

El ex candidato presidencial por el extinto partido Nueva Alianza, Gabriel Quadri, acusó al gobierno de López Obrador de "apostar a la división, de apropiarse de los aparatos del Estado mexicano y de involucrar al Ejército en negocios, como solo se ha visto en dictadura latinoamericanas del siglo XX".

Ante el regreso del autoritarisno era indispensable poder construir buena fuerza política superior, un Manifiesto para un México incluyente, democrático, sustentable, un partido que no repita las amargas experiencias, ese es el reto: @IgnacioPinacho #Futuro21 pic.twitter.com/osgSZYRLrV — Futuro21 (@Futuro21OP) August 24, 2019

