Infraccionan a 308 automovilistas en primer día de clases en la CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) informó que durante el primer día del regreso a clase se levantaron 308 infracciones al Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México porque los padres se estacionaron en doble o hasta en triple fila.

En hechos de tránsito se registraron un total de 308 infracciones al Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, de ellas siete fueron por falta al artículo 30, fracción XII, el cual señala que "se prohíbe estacionar cualquier vehículo sobre las vías o en doble o más filas".

También se infraccionó a 19 automovilistas por infringir el artículo 37, el cual dice que "todos los vehículos motorizados deberán asegurarse que todos los pasajeros utilicen el cinturón de seguridad".

Se realizaron un total de 95 infracciones que van desde estacionarse sin realizar el pago, por tiempo vencido, por número de placa que no coincide con el vehículo, así como fuera de cajón y/o zona marcada para el fin.

Le siguieron acciones a los automovilistas que fueron infraccionados por no respetar la preferencia de paso y prioridad de uso de los peatones, no portar la licencia de conducir, no portar la tarjeta de circulación, dar vuelta en U, circular sin placas o permiso vigente, circular en carriles de contraflujo, además de otras faltas de tránsito.

El operativo

Este lunes se implementó el operativo "De Regreso a Clase" en el que participaron más de 12 mil elementos, entre policía de proximidad, tránsito y complementarias de la PA y PBI, que buscaron salvaguardar la integridad física de los alumnos de escuelas públicas y privadas, de educación básica y media superior, así como nivel profesional, con sus respectivos docentes, que se reincorporaron a sus actividades escolares.

Durante el despliegue, que inició desde las seis de la mañana del día en curso se reportaron dos incidentes menores, uno fue un asalto a dos estudiantes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) en la alcaldía Álvaro Obregón, donde en una rápida acción policial se detuvo al responsable y se recuperó la cantidad de 100 pesos.

En la alcaldía Venustiano Carranza, colonia Jardín Balbuena, un vehículo Pointer de color azul, modelo 2002, al circular sobre la avenida del Taller, a la altura del Retorno 2, la conductora, de 42 años de edad, perdió el control y se estrelló contra una barda de una escuela primaria; el automóvil empujó un escritorio, lo que ocasionó una lesión con heridas menores a un menor de ocho años.

El niño fue atendido en el lugar por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) con el diagnóstico de contusión simple en cadera del lado derecho, sin requerir traslado hospitalario.