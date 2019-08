Ernestina Godoy admite que la CDMX es hostil hacia las mujeres

La procuradora General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, dijo la capital es hostil para las mujeres, por lo que hay razones para que estén enojadas y furiosas, como lo expresaron en la marcha del pasado 16 de agosto.

“Hay razón para que nuestras jóvenes, las mujeres de esta ciudad, estén enojadas, estén realmente furiosas. Comparto esa furia y coraje donde la Ciudad de México es una ciudad hostil para nosotras”, dijo la procuradora, durante un evento en la Universidad Iberoamericana.

La funcionaria capitalina dijo que la violencia en contra de las mujeres es un fenómeno nacional, por lo que la capital del país no está exenta, pero no comparte las muestras de violencia en las manifestaciones, a pesar de entender el enojo de las mujeres al vivir en una ciudad en la que no pueden vestirse como quieren o caminar sin miedo por las calles.

“Comparto esa furia que se expresó porque lo que creo que está pasando es que resurgió un movimiento con mucha fuerza. Lo que espero es que no se apague, que continúe, que estas jóvenes que están ahí puedan ser capaces de avanzar más”.

Ernestina Godoy expuso que su generación luchó para crear leyes, reglamentos, programas, políticas y organismos en defensa de las mujeres, “pese a eso, nos siguen matando, nos siguen violando, nos siguen hostigando, siguen abusando de nosotras”.

Finalmente, dijo que el reclamo de las mujeres a la institución que encabeza es contundente, pero la recomposición de su estructura está en proceso.

VIDEO RECOMENDADO EN PUBLIMETRO TV: