Habrá sanción ejemplar para policía violador, afirma Claudia Sheinbaum

La jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, aseguró que habrá una sanción ejemplar al policía que violó a una joven cuando acudió a hacer una denuncia en la Procuraduría General de Justicia capitalina ante el Ministerio Público.

En conferencia de prensa, luego de condenar este hecho en el que consideró que debe haber justicia, informó que el caso lo atiende directamente la procuradora capitalina, Ernestina Godoy Ramos.

“Es un caso que se presenta, no puede ocurrir este caso, con toda la fuerza lo digo, es algo que no puede ocurrir, tiene que haber el castigo ejemplar, en ese sentido tiene que hacerse bien la carpeta de investigación y los jueces tienen en este caso que sancionar adecuadamente”, expuso.

Afirmó que entre 80 mil elementos de la Ciudad de México, esta conducta delictiva no es general en la corporación, donde se han presentado solo unos 10 casos de abusos contra sus mismas compañeras.

“Obviamente no se puede hablar de una conducta generalizada, pero lo que es cierto es que no lo podemos permitir, así sea un caso y por eso la sanción es fundamental, porque en la medida que haya impunidad se permite que siga ocurriendo".

Recordó que hace unos días el Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas al Código Penal para castigar con mayor severidad los delitos cometidos por elementos de la policía capitalina por encima de cualquier otro ciudadano.

“Le he pedido a la Procuraduría con toda la autonomía, que se abra bien esta carpeta de investigación, porque tiene que haber una sanción ejemplar en este caso porque no lo podemos permitir”, recalcó la mandataria local.

Comentó que este caso no se puede aislar del Plan de Acción Inmediata de Atención a la Violencia contra las Mujeres que presentó este miércoles para dignificar los Ministerios Públicos y crear seis especializados en delitos cometidos contra mujeres.

“No se va a permitir que estas cosas ocurran en la policía, ni en la policía de investigación, ni en la procuraduría, ni que siga permaneciendo un clima de impunidad relacionado con cualquier delito, pero en particular delitos sexuales”, remarcó.

En ese sentido, comentó que como parte de las acciones inmediatas para enfrentar la violencia contra las mujeres, se ha propuesto la formación, capacitación, controles de confianza y el establecimiento de un banco de ADN para detectar agresores sexuales.

“Entonces, en este caso particular y en otros casos que hay policías que fueron detenidos, es fundamental que no haya impunidad y así como siempre lo he dicho, así como nosotros no creamos culpables, no se trata de solamente por resolver un problema la procuraduría, inventar un culpable, de la misma manera no puede haber impunidad”, enfatizó.

