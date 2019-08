Somos respetuosos del Banco de México, pero estamos bien y de buenas: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que respeta el pronóstico del Banco de México (Banxico) sobre menor crecimiento económico para 2019, pero aseguró que a él lo que más le importa es la economía popular.

“Somos respetuosos del Banco de México, pero estamos bien y de buenas, aunque no les gusta a los tecnócratas que me exprese de esta manera. Me interesa mucho la economía popular, lo que mas me importa ees que la gente tenga par satisfacer sus necesidades básicas”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Señaló que a los neoliberales “les obsesionan las cifras, los datos”, pero a él no le dice mucho eso “porque puede ser que una empresa, dos o cinco o 10, o un grupo que tenga muchas ganancias, pero puede que ese dinero no beneficie a la gente e incluso que ni siquiera se quede en México”.

Señaló que ahora se mide únicamente el crecimiento en el dinero que se va acumulando, pero a su gobierno le importa que el crecimiento vaya acompañado del bienestar, “que se distribuya el ingreso y la riqueza”, sostuvo.

‘Son concepciones distintas’

El mandatario insistió en que el Banco de México o expertos o calificadora tienen otros parámetros, pero son concepciones distintas.

“Dicen que va mal la economía, pues eso lo tengo que respetar, sencillamente son visiones diferentes, pero yo ya no quiero nada con el neoliberalismo porque resultó ese modelo un rotundo fracaso”, puntualizó.

Por lo anterior, dijo que estamos en un nuevo periodo y su administración está creando un nuevo paradigma. “Por eso también estoy escribiendo un libro -que ya no se va a llamar economía moral porque ya hay uno- pero va a ser así ‘La moral y la economía’ porque es una forma distinta, diferente de medir el bienestar”, refirió

En tanto, agradeció al sector privado de México porque están invirtiendo en el país y creando empleos y se comprometieron a invertir este año 30 mil millones de dólares.

Dijo que la inversión del sector privado, las remesas y los programas sociales ayudarán a la economía de los mexicanos.