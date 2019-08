Joven reclama a AMLO suspensión de bachillerato a distancia

Un joven identificado como Ricardo López interrumpió el mensaje que daba el presidente Andrés Manuel López Obrador a la comunidad del Hospital Rural Chignahuapan, Puebla, para reclamar que al menos mil jóvenes se quedarían sin educación media superior ante la posible suspensión del sistema a distancia [email protected], el cual es ofrecido por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Te puede interesar: Acusa AMLO a tres empresas de ‘campaña’ sobre muerte de niños con cáncer

Durante el discurso de López Obrador el joven mostró una pancarta y luego comenzó a gritar para llamar la atención del mandatario, quien pidió que lo ayudaran a llegar al templete para que se manifestara.

Ricardo López dijo que el Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla les informó que dicho sistema educativo sería suspendido, lo cual afectaría a mil estudiantes, por lo que pidió respetar su derecho constitucional a la educación.

Ante esta situación, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, aseguró que era falso dicha afirmación, aunque el Presidente le pidió guardar la calma y que lo dejara hablar.

“Señor presidente, no venimos a pedirle apoyo como sólo se lo está dando a los ninis, pedimos solamente que nos permitan seguir estudiando”.

El Presidente dijo que revisará el tema, aunque aclaró que no le gustó que se usara el término despectivo de ‘ninis’; asimismo, dijo que no dejaría sin apoyos para estudiar a ningún joven, pues él pudo continuar sus estudios gracias a una beca “¿cómo creen que voy a quitar esos apoyos? estamos dando becas como nunca”, afirmó.

Ahorro por 500 mil millones de pesos

En los primeros nueve meses de gobierno se han ahorrado unos 500 mil millones de pesos por no permitir la corrupción, por la austeridad republicana y no gobernar con lujos, estos recursos significan que el gobierno no tiene necesidad de aumentar o crear nuevos impuestos, ni que haya “gasolinazos” o endeudar al pais, afirmó López Obrador.

Comparó que el presidente Vicente Fox dejó una deuda de 1.7 billones de pesos; con Felipe Calderón aumentó a 5.2 billones, más de 200 por ciento, y Enrique Peña dejó una deuda de 10 billones, y para el pago de intereses, solo este año se tienen que destinar 650 mil millones de pesos, que es casi seis años el presupuesto de Puebla.

“Ya no podemos seguir endeudando al país, no vamos a incrementar esa deuda, hasta ahora no hemos aumentado, puedo decir que está baja de como la recibimos, pero como no terminamos todavía el año, lo que puedo garantizar que no va a aumentar, que va a seguir siendo la misma en términos reales”.

Afirmó que se está atacando de raíz a la corrupción, que es el principal problema de México, pues antes el gobierno era el facilitador del saqueo al país por lo cual celebró “que no se haya podido agrupar un movimiento de resistencia, reaccionario, conservador” en contra de lo que hace su gobierno.

Al cierre del acto, el presidente López Obrador brindó su respaldo al mandatario estatal: “Que viva el extraordinario gobernador de Puebla, Miguel Barbosa. Un aplauso fuerte para el gobernador de Puebla, lo queremos mucho”.

“Lo vamos a respaldar, la Federación va a apoyar mucho al gobierno de Miguel Barbosa en Puebla”, añadió, palabras que provocaron aplausos de los asistentes.

VIDEO RECOMENDADO EN PUBLIMETRO TV: