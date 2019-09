Proponen permiso de paternidad ¡de 45 días con goce de sueldo!

La diputada local Gabriela Salido presentó una iniciativa para otorgar a los hombres un permiso de paternidad de 45 días con goce de sueldo.

A través de una iniciativa de iniciativas, solicitó al Congreso de la Unión modificar el Artículo 132, fracción XXVII Bis de la Ley Federal del Trabajo para que los jefes otorguen esta licencia especial a los trabajadores que den fe y legalidad del nacimiento de sus hijos.

Asimismo, esta iniciativa también plantea que este permiso se les dé a las mujeres y hombres que decidan adoptar y que acrediten este trámite.

Este permiso de paternidad con goce de sueldo lo pagarían los patrones, aunque en un futuro se buscaría que fuera cubierta por la seguridad social, tal y como sucede con las licencias de maternidad.

“En esta ocasión nos enfocamos en ampliar el plazo de cinco a 45 días, sin embargo, en un futuro cabría plantear la posibilidad de que se reconozca como una prestación en materia de seguridad homologada a la licencia de maternidad”, dijo Salido a Publimetro.

Explicó que el periodo actual de paternidad de cinco días no es suficiente para que el padre genere un lazo afectivo con el menor, además que con esto se conserva el estereotipo de que la crianza de los niños recae exclusivamente en las mujeres.

Cabe destacar, que el senador Napoleón Gómez Urrutia adelantó que durante este periodo ordinario de sesiones presentará una iniciativa para que el permiso de paternidad que vaya de dos a ocho semanas.

Analizar a detalle

En este sentido, el secretario general de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), Octavio García Méndez, precisó que esta iniciativa debe ser analizada a conciencia, y de acuerdo a las circunstancias económicas de nuestro país, pues actualmente dar un permiso de 45 días con goce de sueldo es improbable.

“Dados los costos ahorita no sería viable esta propuesta, pero más que sea viable o no, se debe hacer un análisis de qué es lo que conviene, pues económicamente es algo muy fuerte. Se debe hacer el análisis de cuántos días es lo conveniente otorgar y tomar en cuenta que en algunos trabajos, las personas ganan propinas, no les convendría descansar tanto”, comentó.

Por último, subrayó que una cuestión positiva de esta propuesta es que los padres podrán convivir más con sus hijos recién nacidos y que había una mayor equidad en la distribución de las labores del hogar.

Según el documento “La maternidad y la paternidad en el trabajo”, realizado por la Organización Internacional del Trabajo, los padres que hacen uso de la licencia, en especial los que toman dos semanas o más inmediatamente después del parto, tienen más probabilidades de interactuar con sus hijos.

“Ello puede tener efectos positivos sobre la igualdad de género en el hogar y en el trabajo, y ser indicio de cambios en las relaciones y en la percepción de los roles de los progenitores, así como en los estereotipos predominantes”, señala.

Licencias de paternidad en el mundo:

Italia: 91 días

Noruega: 14 semanas

Suecia: 12 semanas

Finlandia: 2 semanas

España: 2 semanas

Francia: 2 semanas

Venezuela: 2 semanas

Chile: 5 días

Cuba: 5 días

Cuba: Sin permiso

