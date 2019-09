Harley Queen protagoniza el nuevo avance de Birds of Prey

Como parte de promoción por la película IT, Warner liberó el primer avance de la película Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn, película que mostrara a las chicas rudas de Ciudad Gótica enfrentar al amo del crimen.

El avance también permite ver al reconocido actor Ewan McGregor interpretar al villano Black Mask, uno de los enemigos más antiguos y conocidos de Batman. La cinta transcurre poco después de Escuadrón Suicida y mostrará a Harley intentando retomar su vida después de terminar su relación con El Guasón.

Pese a que la cinta muestra a la novia del príncipe payaso del crimen, no tendrá relación directa con la cinta Joker, protagonizada por Joaquin Phoenix.

La película llegará a principios del 2020 a las salas de cine.

