No soy enemigo de los 'biker', señala impulsor de la ciclovía elevada

La Ciudad de México le está apostando al transporte elevado para peatones con el Cablebús y para automovilistas con la construcción de tres distribuidores viales, por lo que no se debe olvidar de las ciclovías elevadas.

Lo anterior lo consideró Antonio Cabrera Montenegro, CEO del proyecto de Ciclovía Elevada, quien comentó a Publimetro que no es enemigo de los ciclistas y amigo de los automovilistas, y que busca ofrecer una nueva opción de movilidad segura para evitar accidentes, caídas y muertes.

Precisó que hace unos días acudió a las audiencias públicas con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y ahí de propia mano le entregó su proyecto, el cual ha generado opiniones de todos tiempo, la mayoría de burla y desinterés.

Subrayó que su propuesta fue bien recibida por la mandataria capitalina, por lo que pidió a sus antagónicos conocer su proyecto y verlo como una opción más de movilidad.

“Hay grupos de ciclistas que nos apoyan y otros no, quiero decirte que este sistema no está pensado para el ciclista urbano que le gusta meterse entre coches, sino que que está pensado en una movilidad masiva, en una opción y alternativa de movilidad para que un ciudadano común y corriente pueda subirse a una bici o scooters y recorrer una distancia de cinco o 10 kilómetros para llegar a su destino”, aseveró.

Cabrera Montenegro explicó que su proyecto consiste en la construcción de infraestructura elevada para bicicleta que tenga una longitud de entre seis y 16 kilómetros en avenidas como Insurgentes, Miguel Ángel de Quevedo, División del Norte, Periférico, Viaducto y Canal de Garay, entre otras.

Precisó que al ir por arriba, los ciclistas o quienes viajen en scooters podrían acortar sus tiempos de traslado, pues se evitarían los semáforos, altos, coches y peatones. Esta ciclovía elevada -dijo- tendría cámaras de videovigilancia y estaría techada para garantizar la seguridad de los usuarios. Estas cámaras detectarían armas de fuego, agresiones físicas e identificarían los rostros de personas que hayan sido reportados por cualquier irregularidad

Por último, sostuvo que este proyecto ayudaría a satisfacer las necesidades de traslado de los habitantes de la Ciudad de México, y, de ese modo, podría establecerse una interconexión con diversos medios de transporte público masivos como son el Metrobus, Metro y paraderos de camiones, microbuses y taxis.

“Sumamos una opción más de movilidad, no somos antagónicos. El coche ya no puede circular, pero el Metro, Metrobús y los camiones no son una opción, entonces yo le apuesto a la bicicleta eléctrica, mecánica y scooters como medio alternativo para moverte, y esta ciclovía incentivará el uso de estos vehículos”, apuntó.

Distribuidores viales

Este miércoles el gobierno capitalino anunció la construcción de tres distribuidores viales para ayudar a los automovilistas: un puente vehicular en Periférico y Canal Nacional, otro más en la zona de Emiliano Zapata, en Iztapalapa, para cruzar la autopista México – Puebla, y el último en Circuito Interior y Eje 6 Sur.

En tanto, este jueves comenzó la construcción de la Línea 1 del Cablebús para ayudar a usuarios del transporte público y peatones para agilizar sus traslados, por lo que Antonio Cabrera Montenegro, pidió no echar en saco roto la propuesta de las ciclovías elevadas.

Conectividad

Ligereza en el diseño y sistema constructivo no invasivo.

Renta de bicicletas para el uso de la ciclovía.

Eficiencia en los desplazamientos, al contar con circulación exclusiva para cada sentido.

Convivencia y conexión con múltiples sistemas de transporte existentes.

Respeto a las áreas verdes existentes

Lo más visto en Publimetro TV: