Habilidades que tienen los “viene viene” al volante y tú no

A pesar de que muchos “viene viene” tienen mala reputación por la falta de compromiso y cuidado con los autos de los demás, también es una realidad que varios de ellos tienen una habilidad al volante que supera a la de muchos conductores que se desplazan todos los días en su auto para llegar a su trabajo, casa, etc.

Habilidades que tienen los “viene viene” al volante y que tú desearías tener

Si creías que eras mejor estacionándome o esquivando autos por pasar horas y años en el tráfico que las personas a las que les dejas tu auto para que lo cuide, podrías estar en un error. A continuación, encontrarás habilidades que tienen los “viene viene” y tú no, ¿en cuántas te superan?

Con esta nota nos referimos los “viene viene” que hacen muy bien su trabajo y no a los irresponsables, esto con el fin de no generalizar y causar polémica por culpa de los que no toman en serio el cuidado de los autos ajenos.

Se estacionan en dos movimientos

Si dejaste tu auto en un buen valet parking o sobre la calle con alguien de confianza, entonces sabrás el expertise que tienen al momento de estacionarlo en dos movimientos. Asimila que tan bueno eres tú al hacer esto y cuántos movimientos necesitas para dejar el vehículo en un buen lugar.

Calculan los espacios perfectamente

Definitivamente la mayoría de los “viene viene” tienen una excelente ubicación de los lugares en los que el auto queda perfectamente bien. Además de estacionarlo en pocos movimientos, dominan los espacios.

Reconocen los ruidos extraños de un auto al instante

Una vez que se suben al auto y lo prenden, son capaces de detectar los ruidos extraños que tienen los vehículos.

Foto: Cuartoscuro

Pueden conducir largas distancias en reversa

Conducir en reversa no es cosa sencilla y menos cuando no has puesto en práctica esta habilidad. Sin embargo, los hombres que estacionan tu auto es algo que hacen a diario, por lo que te podrían superar.

Tienen un poco más de conocimiento en mecánica

Debido a la alta convivencia que tienen con los autos, la gente que trabaja en un valet parking o cualquier actividad parecida, suelen tener mayor conocimiento sobre la mecánica y funcionamiento de los vehículos. No estamos diciendo que todos los sepan, existen excepciones.

Saben el calendario de verificaciones

Pregúntale al “viene viene” sobre las verificaciones, los días, los costos y los centros de verificación vehículos y te aseguramos que tendrán el dato presente, más que tú.

