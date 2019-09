Macron le dice a Rohaní que irse sin hablar con Trump sería una "oportunidad perdida"

El presidente francés, Emmanuel Macron, fue filmado este miércoles hablando con el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, y el presidente iraní, Hasán Rohaní, en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York.

Te recomendamos:Rusia lanza la nave tripulada Soyuz MS-15

"Si Rohaní, se va sin reunirse con el presidente Trump, sinceramente, es una oportunidad perdida, porque él (Rohaní) no volverá durante los próximos meses, excepto no sé su proyecto, y el presidente Trump no irá a Teherán", dijo Macron a Johnson y Rohaní.

Los líderes de los 193 estados miembros de la ONU se reunieron en la sede de las Naciones Unidas para debatir cuestiones internacionales relacionadas con el desarrollo, la paz y la seguridad, y el derecho internacional, entre otros.