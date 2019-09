Se registran al día 12 casos de violencia digital en la CDMX

En la Ciudad de México se registran al día un promedio 12 casos de violencia digital en sus diferentes modalidades, es decir, extorsión, sexoextorsión, bullying cibernético o ciberacoso.

Uno de estos casos le sucedió a Andrea, quien comentó que es víctima de sexoextorsión, pues compartió videos íntimos con un hombre que no es su esposo, y ahora está siendo amenazada por esta persona a cambio de dinero.

“Sinceramente yo le envié las fotos por mi propia voluntad porque él me atraía, pero ya después me empezó a pedir favores económicos, ya me sacó un buen de dinero, y la última vez que me estaba costando trabajo reunir el dinero que me pidió, me dijo que sino se los daba, le iba a enseñar los videos a mi marido”, relató.

Habrá “cinturón de paz” para evitar violencia en la marca del 2 de octubre Este cinturón estará conformado por civiles, mujeres policías e integrantes del gobierno, quienes tendrán la responsabilidad de evitar violencia

El Consejo Ciudadano de la Ciudad de México explicó a Publimetro que de enero de 2018 al 27 de septiembre de 2019 han recibido ocho mil 91 reportes de violencia digital en sus diferentes formas. El 52.17% de las personas que se comunicaron fueron hombres, el 44.96% mujeres y en un 2.8% no quisieron decir su sexo.

El presidente del Consejo, Salvador Guerrero, explicó que la violencia digital se realiza cuando una persona busca hacer daño a otra o conseguir algún fin económico o sexual con información, videos o fotos compartidas principalmente a través de las redes sociales o por celular.

Refirió que en el 47% de los casos de violencia digital no se realiza ninguna exigencia clara, en el 34.65% se pide dinero en efectivo, en el 8.49% dinero electrónico seguidos por datos, información, fotografías, videos, entrega de vehículos, aparatos electrónicos, tarjetas de crédito, alhajas, etc.

“A más apertura indiscriminada de amistad o para compartir imagen o información propia, más riesgo de sufrir violencia digital. Yo creo que ellos (delincuentes) localizan a las presas más fáciles, las más distraídas, más ingenuas y las de menor edad que pueden producir cierto ingreso, según la localización que ellos puedan identificar por la propia información que se comparte”, expuso.

Sexoextorsión

Sobre la sexoextorsión, Salvador Guerrero precisó que si bien no es el tipo de violencia digital más frecuente, sí es la que más sufren las mujeres. La violación de la intimidad sexual la realiza una amistad en el 40% de los casos, una persona desconocida en el 35% y la ex pareja en el 11%.

Otra víctima de sexoextorsión es Raquel, quien fue amenazada por un hombre para revelar sus videollamadas íntimas o de lo contrario él haría públicas las fotos que tiene de ella sin ropa.

“A esta persona la conocí desde hace ocho meses aproximadamente, comenzamos a salir, hubo confianza y se dio. La amenaza me la hizo hace unas semanas, teníamos videollamadas y las grabó. Toda nuestra interacción ha sido por redes sociales, en Facebook”, refirió.

En la CDMX está por aprobarse la “Ley Olímpia”, con la cual se busca que haya un tipo penal específico y claro para castigar la sexoextorsión.

Alcaldías con más reportes:

Iztapalapa: 18.22%

Cuauhtémoc: 11.07%

Gustavo A. Madero: 10.44%

Álvaro Obregón: 8.10%,

Coyoacán 7.50%

Lo más visto en Publimetro TV: