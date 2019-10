México, uno de los principales aliados de los saharauis en América Latina

México es el segundo país de América Latina que reconoce a la República Árabe Saharaui Democrática, el único país árabe cuyo principal idioma es el español, por lo que sus lazos de amistad son de vital importancia para América Latina. Además, puede ser la conexión con otros países árabes y del continente africano; sin embargo, los saharauis son víctimas de una de las mayores represiones en África.

En Tinduf, Argelia, se encuentran gran parte de los campos de refugiados / Foto: Google Maps

La República Árabe Saharaui Democrática fue una colonia española hasta 1976, cuando fue ocupada por Marruecos y Mauritania. Posteriormente, al retirarse Mauritania y firmar un tratado de paz en 1979, fue ocupada por el Reino de Marruecos; hecho por el cual el Gobierno Saharaui busca su independencia. Actualmente, 80 países en el mundo -incluyendo a México- les reconocen como país y es miembro de pleno derecho en la Unidad Africana.

Es por eso que activistas e integrantes de la comunidad saharaui en México realizan diversas diversas intervenciones en el territorio, en el cual, nuestro país tiene importante presencia.

Para conocer más al respecto, Publimetro conversó con Hawuari Ahmed, primer secretario de la Embajada de la República Árabe Saharaui Democrática.

Preguntas y respuestas con…

Hawuari Ahmed, primer secretario de la Embajada de la República Árabe Saharaui Democrática / Foto: Áxel Amézquita / Publimetro

¿Qué está pasando con los saharauis?

– La República Árabe Saharaui Democrática tiene una parte ocupada por el Reino de Marruecos. Tenemos cerca de 200 mil refugiados árabes parte del territorio de Argelia. Nuestro trabajo es, primero, tratar de denunciar porqué están los refugiados fuera de su territorio. Además, junto a las asociaciones y colectivos de México, hacer actividades para poder recaudar dinero para los campamentos; uno de ellos es el colectivo Amigos por un Sahara Libre, que realiza proyectos en los campamentos de refugiados árabes, algunos desde hace más de tres años Cualquier interesado en esos proyectos puede entrar a esas redes sociales o en la página de la Embajada.

Después de algunos años hermanados con la causa saharaui, en 2016 nos constituimos como “Amigos por un Sahara Libre” con… Posted by Amigos por un Sahara Libre on Wednesday, October 2, 2019

¿Cuál es la situación que viven los saharauis en los campamentos?

– Todos los refugiados del mundo no son culpables de ser refugiados. Nadie quiere vivir en un campamento refugiado y más en esas condiciones tan inhóspitas como es un desierto.

El problema por el cual los refugiados llegaron a los campamentos es que en 1976, cuando España sale y firma el "Acuerdo de Madrid", un tratado ilegal para dividirnos tripartitamente entre Mauritania, por el sur y Marruecos, por el norte, ocurrió una invasión que obligó a los saharauis a huir de su territorio, porque la idea de los marroquíes es tratar de aniquilar todo lo que es saharaui.

Los saharauis salieron para buscar un refugio y se concentraron a un territorio cercano a Argelia. Marruecos utilizó aviones bombarderos con fósforo blanco y napalm, que son productos prohibidos. ¿Cuál es el objetivo de esos productos? Queman la piel, disuelven la carne y los huesos. No querían dejar dejar ni un saharaui vivo. Hemos perdido a miles y miles de saharauis y la mayoría son niños y ancianos, porque los hombres en ese momento se fueron a formar parte del Ejército de Liberación que fue a luchar contra Mauritania. Esa es la causa por la cual invadieron nuestro territorio.

¿Por qué invadieron si es un desierto? Porque no es cualquier desierto. Tiene petróleo, oro, fosfato y uno de los mejores bancos de pesca del mundo; pero nosotros éramos un millón de personas. Somos el único país árabe que habla español, tenemos riqueza y seríamos la puerta más importante para todos los países latinoamericanos para que tengan vínculo con los países árabes y africanos.

¿Qué apoyo tienen los saharauis a nivel mundial? ¿Qué ocurre con México?

– A nivel internacional somos reconocidos por más de 80 países, principalmente como México, que tiene una Constitución que respeta el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Algunos países del tercer mundo no han podido apoyarnos porque sabemos que todavía no son independientes de forma total, todavía hay una influencia extranjera en sus decisiones.

Tenemos todo el apoyo en lo que es la legalidad internacional, porque está a nuestro favor. Nosotros no podemos exigir algo que no sea legal. Está la sentencia de La Haya de cuando los marroquíes y los mauritanos fueron al Tribunal de la Haya exigiendo que el Sahara les pertenece, la sentencia determinó que no tienen ni vínculo histórico ni cultural ni nada con el territorio, entonces es una invasión ilegal y no se debe llevar a cabo; pero no lo respetaron.

Entramos en guerra con Mauritania en 1979 y luego se retiraron del territorio que tenían ocupado. Reconocieron a la República Árabe Saharaui Democrática.

En el caso de México, es el segundo país que reconoce a la República Árabe Saharaui Democrática, después de Panamá, en 1979 y siempre ha mantenido ese respeto, de acuerdo a su Constitución.

México es un país respetado en cuando a política internacional, aunque no lo crean los mexicanos. Se ciegan por los problemas internos que tienen, que son los mismos que en todos los países. A nivel internacional México es muy respetado porque ha sido y será siempre la cuna de muchos que han salido huyendo de las guerras de sus países. México siempre ha respetado el derecho de los otros pueblos, por eso tiene ese respeto a nivel internacional. En sus atribuciones a las Naciones Unidas, siempre ha sido muy legal y muy positivo.

Cuéntanos sobre el vínculo entre México y la comunidad saharaui

– La comunidad saharaui, en sí, es muy pequeña. Somos solo un millón de personas. En México solo hay tres, la mayoría en universidades.

Las asociaciones y colectivos no solo organizan la carrera. Existen otros eventos como conciertos organizados por Amigos por un Sahara Libre o la participación en la Feria de las Culturas Amigas.

Además, nosotros organizamos cada año, en noviembre, un viaje a los campamentos saharauis. Puede ir cualquier mexicano, tenga o no tenga un proyecto; no necesitan ser investigadores. Nosotros nos encargamos en los campamentos de hospedaje y transporte, el visitante solo necesita pagar su boleto de avión.

El objetivo de ese viaje es que el mexicano conozca a las familias saharauis y que las familias conozcan cómo es la cultura mexicana. Me gustaría invitar a todos los mexicanos a que vengan a la carrera, que estén con nosotros. Queremos que corran con el corazón y que vean que estos donativos va directamente a los campamentos.

