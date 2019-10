Cadena de cines investigará caso de discriminación hacia joven

La cadena de cines Cinépolis informó que dará seguimiento al caso de Gerardo Bermúdez, el joven que denunció haber sido víctima de discriminación al negarle el acceso con su perro guía.

Indicó la empresa está comprometida con la inclusión y mantiene una política de cero tolerancia hacia cualquier forma de discriminación.

“Trabajamos continuamente en programas de capacitación con nuestros colaboradores para sensibilizarlos de distintas necesidades de nuestros clientes y ofrecer la mejor experiencia a todos los asistentes a nuestras salas”, afirmó.

“Daremos seguimiento a este caso para entender lo sucedido, acercarnos a los clientes y colaboradores involucrados y reforzar nuestros protocolos”, subrayó.

La respuesta se da luego de que en redes sociales se compartió el video en el que el joven con discapacidad visual que denunció que en el complejo de Miramontes el subgerente le dijo que no podía pasar con su mascota porque podría importunar a otros clientes.

Gerardo intentó explicarle al gerente que Lancelot no es una mascota y que hay leyes que amparan la no discriminación y la inclusión de perros de asistencia; sin embargo, no les importó e insistieron en que podía importunar a los demás y eso era suficiente para negarle el acceso.

