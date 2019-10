La UE y Reino Unido alcalzan acuerdo para el Brexit

Gran Bretaña y la Unión Europea anunciaron el jueves que alcanzaron un principio de acuerdo para el Brexit luego de días de intensas negociaciones. El documento debe que ser aprobado formalmente por el bloque y ratificado por el Parlamento Europeo y el británico.

“¡Lo tenemos! Es un acuerdo justo y equilibrado para la UE y Gran Bretaña y es una prueba de nuestro compromiso para encontrar soluciones”, tuiteó el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, horas antes del inicio de una cumbre con los 28 estados miembro del bloque más tarde en el día.

