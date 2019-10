Advierten por casos de extorsión telefónica en Culiacán

La Fiscalía General de Justicia de Sinaloa advirtió este sábado que se han registrado extorsiones telefónicas a raíz de la jornada violenta ocurrida en esta ciudad el pasado jueves, por lo que emitió una serie de recomendaciones.

En un comunicado, indicó que "los extorsionadores telefónicos aprovecharon la situación y están engañando a las personas diciéndoles que su teléfono ha sido clonado, los citan en un lugar de la ciudad y los hacen que sigan sus instrucciones posteriormente se comunican con algún familiar y le exigen cantidades de dinero".

Fuera de peligro, 24 heridos por balaceras en Culiacán La situación violenta se desató cuando Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, fue detenido por elementos del Ejército

Añadió que fueron identificados los siguientes números telefónicos utilizados para extorsionar personas, aprovechando la psicosis generada por los hechos violentos: 6692658698, 2721414951, 9514650921, 2215334912, 6444085243? y 6951191328.

Entre las recomendaciones que hace la Fiscalía están que se cuelgue la llamada, en caso de que les digan que tienen retenido a un familiar hay que verificar que realmente se trate de él o ella.

Asimismo, llamaron a no contestar números que no sean sus contactos, ya que utilizan líneas con números foráneos y locales; además no dar datos personales y no depositar alguna cantidad de dinero.