'No se repetirá la represión': AMLO ante reclamos de justicia en Nochixtlán

Un centenar de pobladores de Nochixtlán, Oaxaca, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador garantizar justicia y castigo a los responsables de la represión de fuerzas federales en esa población el 19 de junio de 2016.

Con pancartas y consignas, los pobladores recordaron los enfrentamientos donde fuerzas federales desalojaron a profesores y padres de familia que protestaban ante las reformas educativas implementadas por el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto.

Derivado de esos enfrentamientos murieron seis personas y hubo más de un centenar de heridos. A la entrada de Nochixtlán aún hay huellas de esa refriega con el cascarón de metal de un autobús y varios automóviles calcinados.

Por este motivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que en ninguna circunstancia se repetirán actos de represión como el ocurrido en Nochixtlán en 2016, cuando fuerzas federales desalojaron a profesores y padres de familia que protestaban contra las reformas educativas.

En un diálogo con habitantes de los pueblos mixteco y chocholteco, en el Centro Coordinador de Desarrollo Indígena Asunción, el mandatario federal indicó que si bien la justicia puede tardar, llega cuando hay voluntad y decisión. “Nunca más lo de Nochixtlán", dijo al señalar que se apoyará a todas las víctimas de esos hechos.

“En el caso de Nochixtlán no se van a repetir actos de represión en ninguna circunstancia, estamos aplicando una política distinta, no se puede enfrentar el mal con el mal, hay que enfrentarlo haciendo el bien, esa es nuestra doctrina”, – Andrés Manuel López Obrador

El mandatario federal agregó que "no somos dictadores, no somos tiranos", y refrendó que no volverá a ocurrir un Nochixtlán; “vamos a respetar la vida de todos los seres humanos; si se puede lograr así la paz”, aseveró.

Apoyo a las víctimas de Nochixtlán

Anunció que se apoyará a los familiares de los afectados y a las propias víctimas de los hechos ocurridos en junio de 2016, cuando en un enfrentamiento entre pobladores y fuerzas federales murieron ocho personas y hubo más de 120 heridos.

“Ya di la instrucción para que se apoye a todas las víctimas de Nochixtlán”, dijo al tiempo que pidió calma para que llegue la ayuda, ya que antes el gobierno estaba diseñado para el saqueo y no para apoyar al pueblo; no obstante: “la justicia llega, aunque sea tarde, cuando hay voluntad”.

Asimismo, anunció que este domingo arrancará en Oaxaca un programa para dotar de recursos directamente a 12 mil escuelas de educación básica, para que las asociaciones de padres de familia decidan en qué se invierten de forma transparente.

