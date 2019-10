Policía le dispara a mujer que lo amenazaba con un cuchillo

El Departamento de Policía del Condado de Athens-Clark en Georgia, Estados Unidos, publicó imágenes de un tiroteo ocurrido este 14 de octubre donde una mujer fue abatida.

De acuerdo al informe, el Departamento recibió una llamada sobre una mujer sospechosa de cargar un arma de fuego y un cuchillo; el oficial al llegar al lugar de la denuncia, la cuadra 100 de Chalfont Drive, se percató que Bonny Thomas de 54 años, tenía un cuchillo de carnicero en la mano y el otro oculto debajo de su camisa.

El oficial Glenn se mueve hacia la parte trasera de su vehículo mientras le ordena que deje caer el cuchillo, la sospechosa no obedece y continúa caminando hacia el oficial con el cuchillo levantado sobre su cabeza.

Decía Thomas mientras corre hacia el oficial Glenn con el cuchillo en alto de una manera amenazante, él le dispara en el torso y Bonny cae sobre la acera. Al lugar acudieron los cuerpos de emergencia que le brindaron los primeros auxilios a la mujer, quien posteriormente fue trasladada a un hospital, donde lamentablemente falleció.

La gente en redes sociales tiene respuestas muy interesantes del hecho, algunos opinan que estuvo bien la forma en la que procedió el oficial, sin embargo, gran cantidad de personas sostiene que desde hace tiempo pareciera que los policías no tienen paciencia y su manera de resolver infracciones, por más sencillas que sean, es matar a la persona.

The Athens-Clarke County Police Department has released the body camera footage from the October 14th Officer Involved Shooting on Chalfont Drive with Bonny Thomas and Senior Police Officer (SPO) Lamar Glenn.

— Athens-Clarke Police Department (@accpolice) October 24, 2019