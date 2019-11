Calderón y Zavala defienden a su hijo por granjas de bots

El ex presidente, Felipe Calderón, y la ex candidata presidencial, Margarita Zavala, rechazaron que su hijo Luis Felipe Calderón sea parte de la red de bots que atacaron a periodistas el pasado 31 de octubre.

Ello, luego de que este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el estudio sobre el origen de las tendencias #PrensaSicaria, #PrensaProstituida y #PrensaCorrupta el jueves pasado, en el que involucró al ex secretario Aurelio Niño, al diputado panista Carlos Romero Hicks, y al hijo de Calderón.

En su cuenta de Twitter, Margarita Zavala pidió al presidente no utilizar a su hijo para esconder su fracaso y asumir su responsabilidad.

Señor Presidente @lopezobrador_ : para esconder su fracaso no utilice a mi hijo. Asuma su responsabilidad. — Margarita Zavala (@Mzavalagc) November 4, 2019

El ex presidente, por su parte, acusó a López Obrador de utilizar el poder del Estado para acusar a su hijo y consideró los dichos son una “cobardía inadmisible”.

Señor Presidente: está Usted utilizando el Poder del Estado a través de su rueda de prensa, para deslizar una mentira sobre mi hijo y exponiéndolo. Es una cobardía inadmisible. Si quiere distraer a la opinión pública de sus fracasos, hágalo de otra manera. — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) November 4, 2019

Ante las reacciones, el mandatario dijo que "se acordó hacer una investigación sobre este tema. Fue de dominio público y no me voy a reservar nada porque entonces van a decir que estamos ocultando información, es transparencia y el que no quiera ver visiones que no salga de noche".

El diputado Carlos Romero Hicks también desmintió estar detrás de los ataques a la prensa. "Jamás le he faltado el respeto a la investidura presidencial; jamás he pagado ni pagaré una estrategia de redes que golpe al presidente", dijo en entrevista para Radio Fórmula.

"Le pido publicamente una cita al presidente @lopezobrador_. Jamás le he faltado el respeto a la investidura presidencial; jamás he pagado ni pagaré una estrategia de redes que golpe al presidente": @JCRomeroHicks, coordinador de los diputados del PAN. — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) November 4, 2019

