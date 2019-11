‘Tumbaburros’ rechaza estar vinculado con ataques a la prensa en redes

El responsable de la cuenta de Twitter 'Tumbaburros', negó estar detrás de los ataques a la prensa en redes sociales la semana pasada.

Durante la conferencia matutina, el titular de la Unidad de Información, Infraestructura Informática y Vinculación Tecnológica de la SSPC, Alejandro Mendoza, señaló que se encontraron granjas de bots asociadas al ataque y la propagación de de un sentimiento negativo hacia el actual gobierno federal, se identificó la cuenta ‘mother bot’ asociada a la cuenta @Tumbaburros cuya identidad corresponde a Jeff Scott Szeszko.

Bots de ataque a periodistas no son del gobierno; señala AMLO a Aurelio Nuño El mandatario presentó un análisis del origen de los hashtags #PrensaProstituida, #PrensaSicaria y #PrensaCorrupta que se convirtieron en trending topic.

“Es totalmente falso. Una cosa es atacar y otra es señalar los puntos de vista que tienes”, dijo ‘Tumbaburros’ en entrevista con Grupo Fórmula.

Sobre la relación con Aurelio Nuño, Luis Felipe Calderón y Juan Carlos Rome Hicks -a quienes el gobierno también involucró en la red de bots- negó que alguno de ellos esté involucrado en su proyecto.

"No soy Luis Felipe Calderón. Él no tiene nada que ver con el proceso creativo ni de coordinación de 'Tumbaburros'. Es mi amigo nada más, y lejos de darme dos o tres puntos de vista cuando vamos a echar la comida, no tiene nada que ver (…) No conozco a Aurelio Nuño, pero a Felipe, a Margarita (Zavala) y a Juan Carlos Romero Hicks los conozco, pero de eso a que formen parte, es una absoluta mentira", indicó.

Precisó que su cuenta en redes es solo un personaje, un influencer, pero en la vida se dedica a hacer estrategia de comunicación política.

Con el tema de si soy o no soy Luis Felipe Calderón Zavala: 1- Reitero que no lo soy. 2- Niego categóricamente que él tenga algo que ver con la creación o propiedad de @tumbaburross ni con el contenido de las publicaciones que se hacen en mis cuentas. — tumbaburross® (@tumbaburross) November 4, 2019

