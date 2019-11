'El cambio es el progresismo': Grupo de Puebla rumbo a reunión en Buenos Aires

Con el objetivo de consolidar su presencia en América Latina, del 8 al 10 de noviembre de 2019 se realizará en Buenos Aires el segundo encuentro del Grupo de Puebla, en el que participarán 32 líderes progresistas de 12 países, encabezados por Alberto Fernández, presidente electo de Argentina.

En las últimas semanas el Grupo de Puebla ha destacado en medios de comunicación nacionales e internacionales por su condena a las violaciones al Estado de derecho en Ecuador y haber denunciado la vulneración y persecución de líderes políticos en ese país; además de manifestarse sobre las manifestaciones en Chile y rechazar la intervención militar en Venezuela.

¿Quiénes integran el Grupo de Puebla?

Alberto Fernández, de Argentina, presidente electo de Argentina, encabezará el encuentro y a partir del 10 de diciembre será el primer presidente en funciones integrante del grupo.

También forma parte Daniel Martínez, candidato presidencial de Uruguay, ganador de la primera vuelta electoral del pasado 27 de octubre. La segunda vuelta se votará el 24 de noviembre próximo.

El grupo también está conformado por los siguientes ex presidentes:

Leonel Fernández, de República Dominicana

Rafael Correa, de Ecuador

José Luis Rodríguez Zapatero, de España

Ernesto Samper, de Colombia

Fernando Lugo, de Paraguay

Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil

Dilma Rousseff, de Brasil

Además figuran ex candidatos presidenciales como Fernando Haddad, ex Ministro de Educación y ex Candidato Presidencial de Brasil; Cuauhtémoc Cárdenas, de México; Clara López Obregón, de Colombia.

Marco Enríquez-Ominami, ex candidato presidencial en Chile; es impulsor del movimiento. Sobre el conflicto que se vive en el país, recientemente publicó: "Este Chile de la injusticia, es también un mal ejemplo de economía para el propio neoliberalismo, porque el secreto de su éxito avergüenza."

El movimiento de líderes progresistas obtuvo su nombre tras el primer encuentro realizado en Puebla, México, en julio pasado; encabezado por Miguel Barbosa, entonces gobernador electo.

