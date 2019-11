"No me equivoqué": López Obrador sobre titulares de Sedena y Marina

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció la labor y la lealtad de los marinos y soldados de México, porque han ayudado en la tarea de garantizar la paz y la tranquilidad del país.

En su discurso con motivo de la conmemoración del Día de la Armada, el Ejecutivo federal dijo a los militares que “juntos vamos a seguir haciendo realidad principios, valores, preceptos como la libertad, la justicia, la democracia y la defensa de nuestra soberanía nacional”.

Aseguró que las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional (Sedena) ayudan a que haya seguridad, “sin titubeos, ayudándonos para que la Policía Militar, la Policía Naval, pasaran a formar parte de la Guardia Nacional para cuidar, proteger a nuestro pueblo”.

Armada refrenda lealtad absoluta a AMLO "bajo cualquier circunstancia" La Secretaría de Marina Armada de México (Semar) “está lista para seguir velando por los intereses más importantes de nuestra nación"

Acompañado por los titulares de ambas dependencias, Rafael Ojeda Durán y Luis Cresencio Sandoval, respectivamente, López Obrador destacó que son “dos instituciones, dos pilares del gobierno y del Estado Mexicano”.

En esta ceremonia, a la que asistieron también los titulares de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, y de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, el Ejecutivo federal afirmó que “juntos vamos a seguir haciendo historia.

Homenaje a Pedro Sainz de Baranda y Borreiro

Tras colocar una ofrenda floral y montar guardia de honor en la tumba de Pedro Sainz de Baranda y Borreiro, quien encabezó la defensa de San Juan de Ulúa, en Veracruz, López Obrador reconoció al almirante José Rafael Ojeda Durán, quien dijo es un hombre leal y sostuvo que no obstante que no lo conocía, no se equivocó al nombrarlo secretario de Marina.

En el acto realizado en la Rotonda de las Personas Ilustres, de manera inusual, pues en sexenios pasados la conmemoración se realizaba en algún puerto mexicano, expuso que por escalafón, a Ojeda Durán le correspondía ser titular de la Semar desde el sexenio pasado, “pero por cuestiones que no viene aquí al caso señalar, se le hizo a un lado y se estaba cometiendo una injusticia”.

Recalcó que en las instituciones “se tiene que actuar con legalidad siempre, y por eso decidí nombrar al almirante José Rafael Ojeda Durán y ha sido un gran apoyo el que he recibido del almirante”.

El evento también contó con la presencia del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar; la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas, y la jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum.

