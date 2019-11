Jóvenes mexicanos buscan estudiar en la UNAM desde EU

Jóvenes mexicanos que radican en distintas ciudades de Estados Unidos tienen a la Universidad Nacional Autónoma de México como su mejor opción para estudiar una licenciatura, señaló Javier laguna, director de la institución en Chicago.

Debido a los altos costos de las colegiaturas para ingresar a la educación superior en el país del norte, 32 candidatos presentaron este mes el examen de admisión para cursar alguna licenciatura en la modalidad a distancia.

Uno de los participantes es Luis Enrique, de 21 años, quien vive en Indianápolis desde hace 21 años y encontró en la UNAM una oferta educativa.

“Como siempre he sabido que la Universidad es la mejor de Latinoamérica, me interesé por ella, en el área de relaciones internacionales. Es una excelente oportunidad para personas como yo, que estamos en el proceso de un estatus migratorio y por el momento no podemos salir del país”, manifestó.

Con el interés de estudiar Psicología, Zoraida también presentó el examen. Ella reside en Austin, Minnesota, e inició sus estudios universitarios en Puebla y después se mudó a la Unión Americana.

“Me preparé mucho para el examen; en la plataforma Pruébate pude practicar. Me sentí tranquila por el tipo de preguntas y porque ya sabía cómo iba a ser, qué tipo de opciones vienen y el tiempo de cada sección. Me gustó y me sentí bien al presentar el examen en esta sede”, indicó.

Del total, 22% de los interesados busca una carrera relacionada con el área de las Ciencias Biológicas y de la Salud, 34% en Humanidades y Artes, y 44% en Ciencias Sociales, indicó la UNAM en un comunicado.

Laguna afirmó que se trata de un esfuerzo más de la máxima casa de estudios para facilitar que presenten el examen sin tener que trasladarse a México. Esta iniciativa también reconoce que un número importante de candidatos están impedidos para salir de la Unión Americana por su situación migratoria.

Detalló que la mayoría de los candidatos residen en Chicago, pero también hay de estados como Wisconsin, West Virginia, Minnesota, Texas y Nueva Jersey, entre otros.

Por su parte, Ivonne Ramírez, directora general de Administración Escolar, responsable del proceso de selección, explicó que es la primera vez que se realiza el examen en esa sede, con una convocatoria para quienes concluyeron el bachillerato y desean cursar una licenciatura a distancia, independientemente de su nacionalidad.

“La política de la Universidad es de absoluta inclusión: busca acercar y facilitar los procesos de ingreso a todos los interesados. El único requisito es, además de haber concluido el bachillerato, estar bien preparado académicamente”, dijo.

