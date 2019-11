Arrestan a maestra del año en Texas por abuso sexual

Después de haber sido premiada como maestra del año en Round Rock de Texas, un estudiante de secundaria denunció que la maestra Randi Chaverría había estado acosándolo sexualmente.

El joven, con pruebas como los mensajes de texto que le enviaba la docente, acudió a las autoridades académicas de la institución Round Rock High School para presentar cargos de abuso sexual contra la mujer de 36 años.

En sus declaraciones, el adolescente comentó que los actos se cometieron el pasado mes de octubre, entre los que describe acoso sexual y presuntamente sexo oral por parte de la educadora.

Chaverría, que dictaba la cátedra de Ciencias de la Familia, había sido condecorada este año por su desempeño y compromiso social con la escuela y la comunidad. Fue escogida dentro de otros 20 docentes de secundaria que competían por el galardón.

Según el director del instituto, Matt Goff, la maestra fue despedida y posteriormente arrestada por la policía de la ciudad. Sin embargo, a través del pago de la fianza, la mujer pudo salir en libertad mientras se realizan las investigaciones y el juicio correspondiente.

Randi Chaverría es hija de educadores también. Llevaba 5 años de experiencia en el área educativa y dos años siendo titular de dicha materia.

Developing Round Rock ISD teacher Randi Chaverria was arrested this morning for improper relationship with a student. Chaverria was voted "Teacher of the Year" in 2018. Photo credit: Williamson County Jail pic.twitter.com/IRkMuNkDPg

— EmptyHead (@EhEmpty) November 26, 2019