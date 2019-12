Antes y después: Así fue la drástica recuperación de un joven brasileña adicta al crack

Fabiane de Souza confiesa que su primer acercamiento con las drogas fue a los 13 años y desde ese momento todo cambió en su vida.

La historia de superación que conmueve a brasileños tiene como protagonista a la joven de ahora 27 años que cuenta con un relato dramático de su renacimiento al salir del mundo de las drogas.

"Pasé cuatro años deambulando por las calles del oeste de Rio de Janeiro, me prostituí y fui adicta al crack", dijo la joven en entrevista con medios brasileños

"Me golpearon varias veces, fui violada, violada en todos los sentidos. Dormía en cualquier acera y me despertaba con las personas que nunca habían visto en la vida", agregó.

El cambio en Fabiane se produjo cuando conoció a Ney, uno de sus clientes en ese momento.

"Le conté toda mi historia y dijo que me iba a ayudar a salir de su adicción. También era un consumidor de cocaína, por eso yo no creía en su buena intención y escapé. Días después, me vio comiendo las sobras de la calle y me avergoncé".