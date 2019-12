Hija de Abril Pérez muestra heridas de su madre y llama “criminal” a su padre

“Imagínense despertarse en la madrugada por los gritos de tu madre que grita por su vida. Imagínense levantarse a ver la hermosa cara de tu madre ensangrentada gracias al criminal que una vez llamaste ‘papá’”.

Así narró Ana Cecilia, hija de Abril Pérez Sagaón, la situación que vivió su madre el 4 de enero de este año, cuando su padre, Juan Carlos García, la golpeó con un bate de béisbol e intentó asfixiarla y el “infierno” que vivió a partir de ese día.

Habló del dolor de compartir las imágenes de las heridas de su madre; sin embargo, tomó la decisión de hacerlo porque representan “lo que se vive día a día en este país por miles de mujeres”.

A través de sus redes sociales, la hija de la víctima dijo que su madre se enfrentó a “un sistema corrupto, al que no le importar acciones en contra de ese tipo de atrocidades mientras haya dinero”.

Pese a ello, afirmó que nunca perdió la esperanza de poder vivir una vida fuera de violencia, con su madre y hermanos y que eso la mantenía fuerte.

El principal sospechoso del feminicidio de Abril es su ex pareja, quien estuvo detenido pero que fue liberado tras una decisión del juez Mosco

“Imagínense tener este sueno y ser fuerte día a día por tu sueño… solo para que un día tu hermano te llame, el mismo día que tú sabías que verías a tu hermosa madre, para decirte que tu madre se encuentro inconsciente por un balazo a la cabeza”.

Reprochó el papel de la justicia en México que solo es posible para quienes tienen dinero y tener que vivir sabiendo que el criminal seguirá libre.

“Imagínense sentir el dolor, la desesperación y la impotencia que como yo otros millones de mujeres sienten día a día por este tipo de inhumanidades, Imagínense saber que el criminal sigue suelto, y probablemente seguirá así hasta que se le acabe el dinero”, expresó Abril.

Imagínense no poderle decir adiós, que te quiten tu mundo entero de un día para el otro. Imagínense temer por tu propia vida sabiendo que en este país gobierna el que tiene dinero y no la justicia. Y que en un dos por tres puede que ya no estés aquí como fue el caso de mi madre.

— ana c (@anacecygarciap) December 3, 2019