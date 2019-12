Viudo de 86 años decidió comer a diario en una escuela para no sentirse solo

Hace unos días, se conoció la conmovedora historia de un hombre viudo de 86 años que decidió combatir la soledad en su hogar almorzando todos los días con los estudiantes de una escuela.

Cyril Aggett es un viudo inglés que perdió a su esposa a mediados de este 2019, lo que ocasionó una gran depresión al hombre de 86 años.

Aggett y su esposa desde hace unos 15 años decidieron almorzar en una escuela llamada Coombe Dean, pues esta queda al frente a su hogar ubicado en la ciudad de Playmouth, al sur de Inglaterra.

Visitar la escuela les resultaba bastante conveniente ya que los precios era económicos y la comida deliciosa, así evitaban cocinar y aprovechaban para hablar con los jóvenes.

Depresión luego de la muerte de su esposa

Tras la muerte de su esposa, Aggett se mantuvo encerrado en casa por dos meses, tiempo en el que solo dormía y veía televisión.

El hombre reconoció no sentir deseos de salir porque algunas zonas de la ciudad le recordaban a su esposa, quien murió de cáncer.

Pero una llamada telefónica lo cambiaria todo. Un día el hombre de 86 años recibió una llamada de las autoridades de la escuela invitándolo a volver, lo que hizo que Aggett cambiara de opinión y asistiera nuevamente.

Ayuda de los estudiantes

Las autoridades lo invitaron a almorzar gratuitamente para que compartiera con los estudiantes.

Desde el pasado mes de octubre, el hombre volvió a retomar su antigua rutina que comenzó hace 15 años atrás. Ahora almuerza cuatro días por semana (los viernes está cerrado) y comparte con los jóvenes que llegan al lugar después de clases.

“Hace un par de meses que no me levantaba hasta las 2 de la tarde, aunque hubiese un día estupendo. Creo que fue Shirley la que me dijo ‘ponte los calzoncillos y sal a la calle’. Volver aquí me sacó de mi cueva otra vez”, expresó Aggett en una entrevista con el programa inglés This Morning.