Conoce a las chilenas que hicieron famosa la canción "Un violador en tu camino"

mañana lunes 25 de noviembre, LASTESIS realizará la intervención UN VIOLADOR EN TU CAMINO a las 14.30 en la plaza de armas de santiago. para quienes quieran acompañarnos pero no intervenir, les invitamos a asistir como círculo de contención/campo de fuerza 🔥 para quienes serán partícipes de la intervención, les recordamos que mañana nos vemos en la escuela de teatro de la u. mayor a las 13.00 🖤 les esperamos ⚡️⚡️⚡️⚡️