"El violador eres tú" llega con fuerza a Líbano y a la India

Mujeres salieron a las calles de Líbano y la India este sábado, protestar contra el acoso sexual y las violaciones; ambas manifestaciones enmarcadas en la canción "El violador eres tú", del grupo chileno Las Tesis.

"Queremos enviar un mensaje contra el acoso sexual. Dicen que la revolución es una mujer, por lo tanto, si hay una revolución, las mujeres deben ser parte de ella", comentó Berna Dao, una de las asistentes a la protesta, quienes demandaron derechos como la transmisión de la nacionalidad a hijos de libanesas casadas con extranjeros. "Las mujeres son violadas, su derecho es usurpado y no pueden transferir su nacionalidad".

