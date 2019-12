Macri se despide y pide cuidar Argentina “de que no la roben”

El presidente saliente argentino, Mauricio Macri, dijo adiós este sábado a sus seguidores, que llenaron la emblemática Plaza de Mayo, y los emplazó a "cuidar" el país para que no lo "roben" y defenderlo si alguien quiere "intentar abusar" de él.

"Tenemos que cuidar a nuestra querida Argentina de que no la roben, que no la maltraten, que no la estafen, que no la descuiden nunca más", afirmó Macri, a quien relevará en el poder desde el martes Alberto Fernández, que como vicepresidenta tendrá a Cristina Fernández, que fue mandataria entre 2007 y 2015 y es investigada por la Justicia por supuesta corrupción en varias causas.

Conoce a Estanislao, el hijo drag queen del Presidente de Argentina Estanislao Fernández lleva una vida normal y otra como drag queen por lo que se hecho famoso desde que Alberto Fernández gana la presidencia de Argentina.

MACRI DEJÓ EL BALCÓN DE LA CASA ROSADA Y HABLÓ DESDE LA PLAZA

Macri salió al balcón principal de la Casa Rosada, sede del Gobierno argentino, con la primera dama, Juliana Awada, y el que fuera su candidato a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto, y acto seguido los tres bajaron a un escenario junto a la gente en medio de la plaza.

"Somos muchos y estamos cada vez más juntos para defender las cosas que hemos logrado y defender la Argentina si alguno quiere intentar abusar", recalcó.

Los seguidores del presidente llevaron consigo, como de costumbre en los mítines de Macri, millares de banderas argentinas, que vistieron el lugar de celeste y blanco, bajo la enorme enseña nacional que ondea siempre frente a la Casa Rosada.

Durante la tarde de despedida, sonó por la megafonía todo tipo de música festiva.

SU DESPEDIDA, UNA DECLARACIÓN DE "OPOSICIÓN CONSTRUCTIVA"

En declaraciones al canal TN, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró desde la plaza que es "importante" que tanta gente los haya acompañado este sábado porque se están "preparando para volver a gobernar la Argentina".

Macri ya manifestó después de su derrota electoral -por menos puntos de lo que vaticinaban las encuestas- su intención de ocupar un lugar prominente de la oposición en el próximo período electoral.

Ante quienes votaron por él, aseveró que su espacio político representa "una alternativa sana de poder que representa a millones de argentinos, subrayó que su movimiento "recién comienza" y se dirigió a Fernández con un mensaje.

"Le quiero decir al presidente electo que puede confiar que después de mucho tiempo va a encontrar una oposición constructiva y no destructiva", aseguró.

Esa oposición defenderá "la democracia, la calidad institucional" y las "libertades" de los ciudadanos, así como una "Justicia independiente".

La plaza gritó consignas como "Sí se puede", aunque Macri puso fin al sueño de la reelección el pasado 27 de octubre cuando perdió las elecciones ante el peronista Alberto Fernández por 8 puntos porcentuales.

El todavía presidente ya había llenado la Plaza de Mayo después de perder por una diferencia de 16 puntos porcentuales en las primarias de agosto, y tras aquel acto registró otro evento multitudinario en Buenos Aires en el cierre de campaña, con decenas de miles de personas en la avenida 9 de Julio de la capital.

MACRI SE DESPIDE EN MEDIO DE UNA GRAVE CRISIS ECONÓMICA

El mandatario abandonará el poder después de cuatro años, de los cuales el último año y medio ha estado marcado por la grave crisis económica en la que está sumido el país, con alta inflación y devaluación del peso argentino.

El Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica Argentina cifró en el 40,8 % la población pobre en el país.

El pasado jueves, Macri ya hizo un balance de su gestión, iniciada a finales de 2015.

Admitió que "los resultados de las reformas económicas no llegaron a tiempo" y lamentó que el país no pudiera recuperarse de la crisis que empezó hace un año y medio.

"Lamento no haber podido ofrecer mejores resultados en estos años. Nos chocamos contra la misma piedra de tantas décadas en la vida de los argentinos: el dólar. Con cada suba del dólar venían después la inflación y el aumento de la pobreza", dijo Macri en ese mensaje público.

"EN PUBLIMETRO TV: