Hombre salva a perrito de morir ahorcado en elevador

Un video compartido por el usuario Johnny Mathis, muestra el momento en que él y gracias a una rápida acción, logra salvar a un pequeño perro con correa de ser ahorcado luego de que no alcanzara a entrar al elevador con su dueña; el incidente ocurrió en un complejo departamental de Houston.

Las imágenes compartidas el 9 de diciembre, muestran como Mathis sale del elevador, inmediatamente una mujer ingresa al mismo con su pequeño perrito, pero el can pese a traer un collar con correa, no alcanza a entrar, entonces se cierran las puertas del ascensor y comienza a subir ,algo que percibe el salvador e inmediatamente corre a intentar liberar al perro de su collar mientras la chica grita desesperadamente.

El hombre incluso muestra dificultades para quitar el collar al animal, puesto a que el ascensor tira con fuerza, afortunadamente logra liberarlo y lo carga momentos antes de que el mecanismo trague la correa por completo.

Y’all I’m shaking!!! I just saved a dog on a leash that didn’t make it onto the elevator with the owner before the door closed! I just happened to turn around as the door closed and it started to lift off the ground I got the leash off in time😭😭

