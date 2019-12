Kimberly Loaiza es criticada por su ajustado vestido: sus fans aseguran que parece una luchadora

Una de las youtuber más famosas de México Kimberly Loaiza fue blanco de cientos de críticas en unos de sus más reciente post en el que aparece vestida con un mini jump repleto de lentejuelas que eligió para promocionar su nuevo tema "No seas celoso".

Kimberly Loaiza es criticada por su ajustado vestido

Loaiza que ahora se estrena como cantante decidió compartir un video a través de su cuenta en Instagram y sometió a votación de sus fieles seguidores si les gustaba el sencillo que está promocionando. Sin embargo, todos se dieron a la tarea de cuestionar su look y la votación quedó en segundo plano.

Pero sin duda, uno de los comentarios que "alborotó" el debate fue cuando comenzaron a señalar que su look era similar al de una luchadora. Incluso hubo quienes expresaron que este nuevo look no le sentaba muy bien y que preferían a la kim de antes.

Sus fans aseguran que parece una luchadora

"Ahí algo en este outfit que no me convence", "Habrá a quién le guste el vestuario y a quién no pero siento que no te favorece", "Se te ve muy feo ese traje. No te favorece", fueron algunas de las reacciones de sus fans quienes están siempre atentos de sus publicaciones en las que se dedica a hablar de tendencias, pero en esta oportunidad, su elección no fue la más certera.

Kimberly retomó las redes sociales de forma muy agresiva luego de su embarazo en el que para muchos perdió un poco su estilizada figura, así como su buen gusto al vestir.