Inauguran la Pop-Up House de BTS en Plaza Carso

México fue elegido por la exitosa boy bad de K-Pop BTS, para la apertura de su tercera tienda de este tipo en el mundo, después Corea y Japón, gracias a la cantidad de fans que tienen en nuestros país con los que ya suman 23 millones en sus redes sociales.

Sammi Kim, Román Elizalde, Mister Choi, Pablo Elías, Virginia Fernández, Teresa Magaña, Norma Michel y Jorge Alberto Torres, directivos de Grupo Carso y representantes de la firma coreana, fueron los encargados del corte del listón inaugural para darle acceso a las más de dos mil fans que enloquecieron e hicieron fila para entrar.

"Somos muy afortunados porque esta tienda estaba para abrirse entre México y Brasil, gracias a la inquietud de la gente se decidieron por la CDMX. En esta tienda los fans van a encontrar ocho salones de experiencias de la casa de BTS, así como una gama de productos oficiales, solo nosotros tenemos la licencia para vender todo lo relacionado con ellos", señaló a Publimetro Arturo Ramírez, encargado de comunicación de la tienda coreana.

Dentro de la BTS Pop-Up: House of BTS encontrarán los muñecos del Line Friends Collection creados por sus integrantes, bolsas, pósters, llaveros, discos, playeras, sudaderas, cojines, mouse pad con su rostro en caricatura, una pantalla gigante para ver sus videoclips, y el resto de las salas acondicionadas al estilo de la banda para tomarse fotografías del recuerdo.

Una de las sorpresas dentro de la tienda es la parada de autobús que aparece en la portada del su disco You Never Walk Alone, donde pueden dejar mensajes para la banda surcorena integrada por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, quienes vendrán el próximo año a México.

La Pop-Up estará abierta hasta el 26 de enero del 2020 en Lago Zurich 245, Puerta 5 de Plaza Carso en un horario de 8:00 am a 21:00 horas.

Fotos del evento: