Un millón de usuarios al día no paga su boleto para ingresar al Metro

La directora del Metro, Florencia Serranía, aceptó que al día casi un millón de usuarios no pagan su boleto de ingreso al sistema.

En entrevista, explicó que tuvieron una mediación de usuarios durante octubre y descubrieron que salen de las instalaciones 6.3 millones de usuarios, pero sólo pagan su boleto 5.3 millones.

Es decir, que casi un millón de usuarios se brincan el torniquete o recargan su tarjeta fuera de las instalaciones del Metro, lo que se traduce en una pérdida de cinco millones de pesos al día para el organismo.

“Es un problema que debemos reconocer porque no podemos resolverlo sino lo reconocemos. Estamos reconociendo que hay una evasión muy grande dentro del Metro y que tenemos que trabajar todos, y una pequeña acción es no recargando pirata, no saltarse el torniquete, pagando los cinco pesitos. Yo creo que es un servicio muy bueno a precio accesible, va a seguir así, vamos a ser el segundo Metro más barato del mundo… y lo único que necesitamos es que todos cooperemos”, indicó.

Por lo anterior, la directora del organismo pidió a los usuarios ser consientes y pagar su boleto, pues con esto ayudan a mejorar el servicio.

“Requerimos del apoyo de los usuarios para que en una acción honesta y fraterna paguen sus cinco pesitos, es lo que yo pediría al usuario: paguen sus cinco pesitos, no vayan a la piratería, necesitamos de todos”, comentó luego de presentar la campaña #SoyIncorruptible.

Esta campaña consiste en difundir mensajes asertivos para promover actos honestos en este medio de transporte.

En la estación Revolución de la Línea 2, Florencia Serranía y Salvador Villalobos Gómez, presidente ejecutivo del Consejo de la Comunicación, suscribieron la firma del convenio para formalizar esta campaña anticorrupción, que estará presente en toda la red del Metro.

Serranía Soto dijo que los trabajadores del Metro todos los días deben guiarse con honestidad y eliminando actos de corrupción para continuar como el principal medio de transporte, a la vez que reconoció en específico la labor de las taquilleras, a quienes identificó como la segunda fuerza laboral más importante de la institución, por lo que destacó su labor.

En tanto, el presidente ejecutivo del Consejo de la Comunicación resaltó la suma de esfuerzos con el STC Metro para trabajar a favor de la honestidad, ya que la erradicación de la corrupción solo es posible con la participación activa de todos los actores sociales.

Para impactar en los 6.3 millones de usuarios que viajan a diario en el Metro, se colocaron 254 carteles en paneles informativos, 370 en taquillas y 981 en vagones exclusivos para mujeres y niños así como en 100 vinilos estampados en los pisos de algunas estaciones.

Los mensajes que se difunden son:

Soy de los que no se salta el torniquete

Soy de las que permite salir antes de entrar

Soy de los que paga su entrada

Soy de las que no obstruye las escaleras

Soy de los que respeta los espacios para mujeres

Yo sí me formo para entrar

Yo sí respeto la línea amarilla

