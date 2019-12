Policía de Nueva York halló a joven latina secuestrada la noche del lunes

La Policía de Nueva York encontró este martes a Karol Sánchez, una joven latina que fue secuestrada la noche del lunes 16 de diciembre cuando caminaba con su madre por las calles de El Bronx.

"Karol Sánchez ha sido encontrada. Gracias a todos los que llamaron con información", informó la cuenta oficial del Departamento de Policía de Nueva York.

El rapto de la joven de 16 años fue grabado por las cámaras de seguridad de la avenida Eagle y calle 156, por donde transitaba. En el video, difundido por las autoridades policiales, se puede observar cuando dos de cuatro hombres que viajaban en un vehículo color beige se bajan y la obligan a ir con ellos.

Su madre intentó impedir el suceso pero cayó al suelo y los sospechosos se llevaron a su hija. El departamento detalló que el secuestro ocurrió a las 11:20 p. m.

UPDATE: Karol Sanchez has been found. Thank you to everyone who called with information. #KarolSanchez — NYPD NEWS (@NYPDnews) December 17, 2019

Sánchez tiene pelo rizado, corto y negro; mide un metro y 68 centímetros y vestía una chaqueta azul oscuro, jersey blanco, jeans azules y tenis negros cuando se la llevaron. La alerta Amber para localizarla se emitió la mañana de este martes.

Caso Karol Sánchez: Una victoria

Tras enterarse de la buena noticia, el subinspector de la policía Robert Gallitelli reveló en Twitter: "Karol Sánchez ha sido localizada en el Bronx, ella está segura e ilesa. Gran trabajo de @NYPDnews y todos nuestros socios federales. Gracias a todos en la comunidad por su ayuda".

En otro tuit, Gallitelli escribió: "¡TENEMOS UNA VICTORIA HOY! ¡Karol ha sido encontrada! ¡Gracias a todos los que han trabajado muy duro para localizar a las personas involucradas en este caso!".

El evento recibió inmediata atención de los medios y redes sociales. Los usuarios agradecieron que sus oraciones fueron escuchadas y la inmediata acción policial.

**UPDATE** Karol Sanchez has been located in the Bronx, she is safe and unharmed. Great work by the @NYPDnews and all of our federal partners. Thank you to everyone in the community for your assistance. https://t.co/72Ueczvy3V — NYPD 40th Precinct (@NYPD40Pct) December 17, 2019

WE HAVE A VICTORY TODAY !! Karol has been found !!! Thank you to all who have worked very hard to track down the people involved in this case !!! pic.twitter.com/TYD7IlU49N — NYPD 40th Precinct (@NYPD40Pct) December 17, 2019

La reportera Amanda Bossard compartió el momento en el que la adolescente se reunió con su madre. La investigación continúa.