Denuncian despidos injustificados en Secretaría de Salud de Puebla

Falta de medicamentos y despidos injustificados en el sector salud de Puebla, fueron denunciados por la secretaria general de la sección XXV del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntsa), Patricia Parra Maldonado.

La dirigente reprochó que estas anomalías ya fueron reportadas con el secretario de Salud, Jorge Humberto Uribe Téllez quien asegura ha hecho caso omiso a las quejas de los sindicalizados que laboran en diferentes hospitales públicos.

Por tal razón acusaron que el sistema de salud en Puebla está colapsado, ya que hay desabastecimiento en varias unidades hospitalarias, así como falta de servicios para los pacientes que acuden.

Cabe mencionar que para el próximo año la Secretaría de Salud estatal tendrá un recorte en su presupuesto del 4.9% y pasará de cinco mil 475 millones de pesos a cinco mil 204 millones. Aunque también se plantea la construcción de centros de salud en las 32 regiones del estado y la contratación de personal médico, lo anterior de acuerdo con el gobernador, Miguel Barbosa Huerta.

“Nos preocupa el hecho de que la población no está recibiendo la atención que merece ante la falta de insumos. Hospitales como el de la Mujer ya manifestaron que no tienen material necesario para hacer cirugías y los pacientes deben comprar el material que se requiere”, externó.

Es de precisar que en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado de Puebla (Issstep) no están brindando radioterapias a pacientes enfermos con cáncer, ya que el equipo médico que utilizan para dichas acciones no funciona, por lo cual los derechohabientes no pueden avanzar en sus terapias, pues de igual manera en el Hospital del Sur y Guadalupe no cuentan con el servicio.

Recorte de personal injustificado

Parra Maldonado también reveló que para el próximo año prevén cinco nuevos recortes a personal de dicho sector, pues aseguró que hace unas semanas una mujer sindicalizada fue despedida “por cuestiones políticas”.

En este sentido, indicó que ha enviado cuatro oficios al gobernador, Miguel Barbosa Huerta para tener una audiencia directa con él y plantearle la problemática que se vive en materia de salud, pero hasta el momento no ha recibido respuesta alguna.

Añadió que de las 800 personas que a inicios de 2019 estaban contratadas bajo el esquema de honorarios, 650 ya no fueron recontratadas en la actual administración y ello ha generado una sobrecarga de trabajo en las 10 jurisdicciones del estado.