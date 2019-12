Marjorie De Sousa lloró por la salida de Pedro Fernández de “Hasta el fin del mundo”

La sorpresiva y nunca aclarada salida del actor Pedro Fernández de la telenovela “Hasta el fin del mundo” generó una gran polémica en el 2014. Hoy, 5 años después, la actriz Marjorie De Sousa, quien compartía la protagonización con el cantante, comenta lo sucedido.

En una reciente entrevista con Mara Patricia Castañeda, la venezolana confiesa cuánto le afectó la repentina noticia de que Fernández no continuaría en la novela.

“Cuando me enteré de lo de Pedro obviamente me puse a llorar porque no podía creerlo. Obviamente sí me pegó mucho porque ya la novela estaba en un punto donde la gente amaba la pareja”, dijo Marjorie, según reseña la revista People.