Circulan foto editada del rostro de Meghan Markle en su postal de Navidad

Luego de darse a conocer la postal navideña de Meghan y Harry, comenzó a circular una imagen editada de la pareja real junto a Archie.

Los duques de Sussex posan junto a su pequeño hijo de espaldas a un árbol de Navidad. En la tarjeta virtual se lee: “Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo de parte de nuestra familia a la suya”.

Sin embargo, la foto que ha estado publicándose en varias cuentas de redes sociales no corresponde a la imagen real, que fue capturada por una amiga de Meghan, Janina Gavankar.

En la instantánea editada, se nota el rostro de Meghan mucho más enfocado que la cara del príncipe Harry que está a su lado.

Pero no solo han “photoshopeado” a Meghan. El bebé Archie también presenta puntos más claros en las cejas y las comisuras de los labios.

La periodista Nola Thee fue quien aclaró la situación, con una publicación en Twitter en la que aparecen las dos versiones de la postal de Navidad de los duques de Sussex.

Ups, no se encuentra el tuit. ¿Tal vez lo eliminaron?

¿Quién tomó la foto verdadera de Meghan y Harry en la postal de Navidad?

La originalidad de los duques de Sussex no puede pasar desapercibida y menos en Navidad. Tanto la posición de sus integrantes como el color, en blanco y negro, diferencian la postal navideña de las de los demás miembros de la realeza británica.

Pero para distinguirse aun más, la foto escogida no fue tomada por un fotógrafo autorizado por la corona. Fue una amiga de Meghan Markle la autora de capturar este tierno momento.

Janina Gavankar es una actriz estadounidense reconocida por su participación en las series The Grey's Anatomy, The Vampire Diaries y actualmente en The Morning Show junto a Jennifer Aniston.

Además, es pianista, cantante y fue una de las invitadas a la boda de Harry y Meghan en mayo de 2018.