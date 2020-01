Trump: "Irán nunca ganó una guerra, pero jamás perdió una negociación"

El presidente Donald Trump declaró que "Irán nunca ganó una guerra, pero jamás perdió una negociación", un día después que un ataque estadounidense mató en Irak a un comandante de la Fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución de Irán.

El comentario del presidente en su cuenta Twitter fue la primera reacción pública de Trump después de la acción en la cual murieron el vicepresidente de las milicias chiíes iraquíes Multitud Popular, Abu Mahdi al Mohandes, y Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución iraníes.

Iran never won a war, but never lost a negotiation!

