Raymundo Collins libra orden de aprehensión en su contra

Raymundo Collins Flores, ex titular del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México y ex secretario de Seguridad Pública, logró que un juez de Control del Tribunal Superior de Justicia decretara la extinción de acción penal en su contra, toda vez que prescribió el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades por el que el gobierno capitalino lo acusa.

Raymundo Collins huye; solicitan ficha roja en su contra Collins tiene una orden de aprehensión por uso indebido del servicio público por el desvío de recursos durante su gestión en el Instituto de Vivienda de CDMX.

En audiencia, el juez de Control concedió tal determinación luego de que la defensa del ex jefe de la Policía capitalina así los solicitara, bajo las mismas circunstancias que su ex colaborador Fernando Javier Linares, ex director jurídico del Invi.

Dicha determinación deja sin efecto la orden de aprehensión girada en contra del también ex secretario de Seguridad Pública, al igual que la solicitud y emisión de la ficha roja de Interpol.

Será hasta el próximo lunes cuando un juez federal dé su resolución ante el juicio de amparo que tramitó el año pasado Collins Flores.