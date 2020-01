Bárbara Mori revela el por qué en mucho tiempo no fue feliz:“Viví sin madre y con un padre alcohólico”

La protagonista de “Rubí”, la actriz Bárbara Mori, por primera vez se sinceró y abrió su corazón para hablar de su pasado y la difícil infancia que vivió, la cual marcó su destino aunque con el pasar de los años lograra el éxito profesional.

Te puede interesar:

Gracias a una invitación para el podcast “Se regalan dudas”, la guapa artista reveló a Lety Sahagún y Ashley Frangie, la verdadera historia de por qué vivió tantos años de su vida enojada consigo misma, teniendo un hijo, salud y una carrera en la que la actuación le abrió las puertas al éxito.

¿Pero, por qué me quejo, qué me hace falta? Se preguntó Bárbara Mori al señalar que cuando llegó el personaje Rubí a su vida, pensó que iba a tener la felicidad que tanto había buscando, pero no.

La fama no le trajo la felicidad a Bárbara Mori

“Pensamos que la felicidad es la fama, el dinero, el éxito y no, no lo es. Llegaba a mi camerino y me ponía a llorar, se me salían las lágrimas, me sentía vacía por dentro, porque a mí me rompieron tanto de chiquita que no había amor propio, me relacionaba nocivamente con las personas…”, dijo con marcada emotividad.

Como reseñó la revista Caras, en una conversación de una hora, la actriz reconoció cómo logró salir de los críticos episodios de su pasado, tras buscar ayuda y leer muchos libros. “Empecé a mirar hacia adentro y empecé a buscar retiros que me hicieran hacer ejercicios para trabajar, para conectar, para perdonar”.

Libre ya de su violento pasado, Bárbara Mori, aseguró que hoy día ya está curada y se dio cuenta de lo afortunada que es al tenerlo todo en esta vida: el amor de su hijo (Sergio Mayer Mori), trabajo y salud.

Una vida llena de violencia y desamor de Bárbara Mori

La gente no sabe quién está detrás de un nombre famoso, de dónde viene, cómo creció, detalló en su diálogo la actriz de 41 años, al revelar que “tuve una vida súper dura, que me marcó muchísimo en todos los sentidos”.

Con un rostro que expresaba todo el dolor vivido, la actriz nacida en Uruguay, dijo sin ningún velo:”Crecí sin mamá, con un padre alcohólico, tuve una infancia súper dura, triste, oscura, violenta. ¿Sabes? Como muy alejada del amor”, confesó.

Ante esta dura realidad, la actriz narró todos los trabajos que debió realizar para subsistir al abandonar su casa. “Empecé a trabajar a los 14 años, fui mesera en una pizzería, repartía volantes en un semáforo, fui booker en una agencia de modelos, bailé en antros”.

Los años pasaron y su belleza le permitió ser modelo y luego estudiar actuación. Decidió ser feliz cuando cambió sus pensamientos e inició un nuevo camino que le llevó a encontrar una nueva Bárbara Mori.

Su última actuación fue la grabación de la serie “La Negociadora” y actualmente mantiene un romance con el productor Fernando Rovzar.