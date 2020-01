Se estrella avión en Afganistán; no hay sobrevivientes

Un avión se estrelló este lunes en el este de Afganistán, y aunque se desconoce todavía el número de víctimas, autoridades afganas aseguran que murieron todas las personas a bordo del aparato. Inicialmente se reportó que era un avión comercial, perteneciente a la aerolínea local Ariana, la cual indicó que no pertenece a su flota.

El siniestro se produjo hacia las 13:30 hora local en "un área bajo control talibán" en el distrito de Deh-Yak, en la provincia de Ghazni, afirmó a Efe el miembro de la Asamblea provincial de Ghazni Khaliqdad Akbari.

El vicepresidente segundo de Afganistán, Sarwar Danish, aseguró por su parte en unas declaraciones televisadas que el avión de pasajeros que se estrelló pertenecía a la aerolínea local Ariana.

Sin embargo la compañía lo desmintió en un comunicado, al asegurar que todos sus vuelos operaban con normalidad.

"Las noticias sobre el accidente de una avión de la aerolínea Ariana en los canales de noticias no son ciertas, todos los vuelos de la aerolínea Ariana operan con normalidad", publicó la empresa en su cuenta de la red social Facebook.

El portavoz del gobernador de Ghazni, Arif Noori, reconoció a Efe por su parte que la información de la que disponen es "todavía preliminar" y aunque se trata de un avión de pasajeros, aún no pueden confirmar "a qué aerolínea pertenece, porque todas las aerolíneas afganas rechazan que sea suyo".

#Afghanistan plane crash: 🚨 More images of the crashed aircraft suggest it was a USAF E-11A (BACN)? Per USAF, E-11 BACN aircraft only operates in Afghanistan, from Kandahar Airfield. pic.twitter.com/aZMJTzio0P

— Asian Intel (@asianosint) January 27, 2020