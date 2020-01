Repatriado mexicano que pidió ayuda por Twitter para ser rescatado de Wuhan por brote de Coronavirus

El llamado que hiciera a través de sus redes sociales surtió efecto. Daniel Stamatis, ciudadano mexicano que se encontraba aislado en la ciudad de Wuhan, en China, fue repatriado por las autoridades de México.

En la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, Hugo López-Gatell, hizo el anuncio al tiempo que alertaba que el coronavirus llegará al país, pero que “no se debe caer en pánico”.

López-Gatell, confirmó que Stamatis ya viene en camino hacia la ciudad de México: “El ciudadano mexicano ya está en camino, viene muy pronto y está en perfectas condiciones. No es una situación de un traslado de urgencia”, dijo.

El funcionario el Gobierno mexicano, explicó que la semana pasada sostuvieron reuniones con representantes de las secretarías de Salud y de Relaciones Exteriores con la finalidad de planificar el traslado de los mexicanos que se encontraban atrapados en China.

The line to pay fruits & vegetables today. #coronarvirus #CoronaOutbreak #WuhanCoronavirus pic.twitter.com/26nSzvPNeO

Agregó que se conformó un mecanismo de apoyo a mexicanos a través de la embajada y consulados de China.

El coronavirus aisló a Daniel Stamatis

Daniel Stamatis, de 36 años, regresó a México para asistir a una boda, y el pasado 17 de enero era la fecha estipulada en su boleto para regresar a China, donde estudia Arquitectura con bambú, reseñó el diario Debate.

Su nombre fue conocido cuando pidió ayuda a las embajadas de México o Estados Unidos, a través de un mensaje por Twitter para regresar a su país.

@USAmbMex Hay alguna posibilidad de que me suba al avión que USA envía a Wuhan para sus ciudadanos? Soy Mexicano en Wuhan, con Visa Americana. Presidente Xi Jinping anuncia que virus acelera. Mil gracias. https://t.co/9wgkR7sr9s

La mala suerte radicó en que dos días después, se conoció la fatal noticia: un virus letal de coronavirus se inició en la ciudad de Wuhan.

Los días transcurrieron y el profesional se encontraba solo, sin poder encontrarse con su novia que luego de la cuarentena decretada por las autoridades chinas, había quedado en casa de su madre en la población de Suzhou.

#coronarovirus #WuhanCoronovirus A view from my 24-floor in Wuhan today. pic.twitter.com/XNqRSqcazQ

— chusdoit (@wheretogooncein) January 25, 2020