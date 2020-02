Atacante de Londres había salido de la cárcel: cumplió menos de la mitad de la condena por terrorismo

Como Sudesh Amman, de 20 años, fue identificado el terrorista que atacó, la tarde del domingo, a dos personas al sur de Londres, Reino Unido. Acababa de salir de la cárcel.

Amman había distribuido propaganda de Al Qaeda por un grupo de whatsapp que mantenía su familia en Londres, así como había fantaseado en público con perpetrar un ataque terrorista "con cuchillos o ácidos mientras viajaba en un ciclomotor", informó el medio inglés Mail Online.

Se había declarado culpable de posesión y distribución de documentos terroristas y fue condenado a tres años de prisión. No obstante, salió antes.

Sudesh Amman, the 20-year-old responsible for the attack in Streatham today, was jailed in December 2018 for 13 terror offences.

I was there and recall Amman smiling as he was sentenced.

He was released from prison around a week ago pic.twitter.com/4qZBeNzBbv

— Daniel De Simone (@DdesimoneDaniel) February 2, 2020